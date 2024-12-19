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Ця помилка може призвести до подразнення шкіри обличчя та навіть спровокувати акне

Чому важливо регулярно очищати пензлі для макіяжу (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Пензлі для макіяжу потребують постійного очищення та догляду. Якщо цього не робити, то це може призвести висипів на обличчі та навіть акне.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Byrdie.

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Раніше ми повідомляли, як довго можна користуватись косметикою, щоб не нашкодити шкірі.

Також ми писали, як не можна використовувати туш для вій.

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