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Эта ошибка может привести к раздражению кожи лица и даже спровоцировать акне

Почему важно регулярно очищать кисти для макияжа (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Кисти для макияжа нуждаются в постоянном очищении и уходе. Если этого не делать, то это может привести к высыпаниям на лице и даже акне.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Byrdie.

рассказала, что 

Ранее мы сообщали, как долго можно пользоваться косметикой, чтобы не навредить коже.

Также мы писали, как нельзя использовать тушь для ресниц.

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