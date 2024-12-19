Эта ошибка может привести к раздражению кожи лица и даже спровоцировать акне

Кисти для макияжа нуждаются в постоянном очищении и уходе. Если этого не делать, то это может привести к высыпаниям на лице и даже акне.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Byrdie .

Почему нужно регулярно мыть кисти

Грязная кисточка для макияжа может содержать в себе гораздо больше, чем просто остатки продукта. Они являются благоприятной средой для размножения бактерий.

Все может начаться от обычной кожной флоры и заканчивая кишечной палочкой и даже грибками, которые могут попасть на кисти для макияжа и быстро увеличиться.

Эти микробы очень легко могут размножаться на кистях, особенно если они хранятся во влажной среде или часто используются без очистки.

Проблемы с кожей, вызванные грязными кистями для макияжа

Акне

Перенос бактерий, жира и других загрязнений с грязных кистей для макияжа способствует закупорке пор и сальных протоков, усиливая воспалительные процессы, приводящие к появлению прыщей.

Комбинация жира, мертвых клеток кожи и бактерий на кистях создает идеальную среду для размножения бактерий, вызывающих акне.

Общее раздражение

Кроме прыщей, грязные кисточки могут сильно раздражать кожу. Все потому, что сальные железы, расположенные вдоль волосяных фолликулов по всей коже, выделяют кожное сало как защитный барьер для увлажнения кожи.

Однако, грязные кисти для макияжа прерывают этот процесс секреции кожного сала, блокируя сальные протоки, вызывая воспаление и повреждая цвет лица.

Как часто нужно чистить кисти

Дерматолог Ханна Копельман рассказала, что кисти для макияжа следует чистить раз в неделю. Регулярная чистка имеет ключевое значение для предотвращения проблем с кожей.

"Когда мои пациенты держат кисти в чистоте, они говорят, что их макияж наносится более равномерно и гладко, что значительно меняет общий вид", - добавила она.

Очистка также продлит их срок службы. Это сохраняет щетину мягкой и гибкой, что является решающим для правильного нанесения макияжа.

Если не чистить их должным образом или неправильно высушивать, то из-за этого искажается щетина, что может повлиять на их эффективность