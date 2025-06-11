Ця помилка з мокрим волоссям призводить до облисіння: ніколи не робіть цього

Як мокре волосся може нашкодити

За словами медика, сон з мокрим волоссям може призвести до облисіння. Це може стати помітним лише через деякий час.

Волога шкіра голови створює ідеальне середовище для розвитку грибка та бактерій, що призводить до лупи або себорейного дерматиту, що викликає свербіж та лущення.

"Мокре волосся слабше. Перекидання уві сні створює на нього навантаження, що з часом призводить до ламкості, завивання та навіть витончення", - йдеться у повідомленні.

Щоб боротися з цим, варто висушити волосся перед сном, навіть якщо це швидка укладка феном. Окрім випадіння та ламкості волосся, шкіра може стати більш схильна до акне.

Волога подушка з залишками засобів для волосся може погіршити стан шкіри, створюючи вологе або жирне середовище, що призводить до закупорки пор і запалення.

Чому мокре волосся вразливе

Волосся розбухає

Вода проникає в кутикулу (зовнішній шар волосини), змушуючи волосся набрякати, що робить його менш еластичним і більш ламким.

Легше рветься

Розчісування або агресивне сушіння рушником у вологому стані може пошкодити структуру волосини.

Чутливість до тепла

Якщо одразу сушити мокре волосся гарячим феном, це може спричинити перегрів і пошкодження.

Що робити, щоб зменшити шкоду: