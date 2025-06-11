Эта ошибка с мокрыми волосами приводит к облысению: никогда не делайте этого

Ложась спать с мокрыми волосами или регулярный выход на улицу без их высушивания могут вызвать серьезные проблемы с кожей головы. В частности, развитие грибковых инфекций и повышенное выпадение волос.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу американского доктора Саурабха Сетхи.
По словам медика, сон с мокрыми волосами может привести к облысению. Это может стать заметным только через некоторое время.
Влажная кожа головы создает идеальную среду для развития грибка и бактерий, что приводит к перхоти или себорейному дерматиту, вызывающему зуд и шелушение.
"Мокрые волосы слабее. Перекидывание во сне создает на них нагрузку, что со временем приводит к ломкости, завиванию и даже истончению", - говорится в сообщении.
Чтобы бороться с этим, стоит высушить волосы перед сном, даже если это быстрая укладка феном. Кроме выпадения и ломкости волос, кожа может стать более склонна к акне.
Влажная подушка с остатками средств для волос может ухудшить состояние кожи, создавая влажную или жирную среду, что приводит к закупорке пор и воспалению.
Волосы разбухают
Вода проникает в кутикулу (внешний слой волоса), заставляя волосы набухать, что делает их менее эластичными и более ломкими.
Легче рвутся
Расчесывание или агрессивная сушка полотенцем во влажном состоянии может повредить структуру волоса.
Чувствительность к теплу
Если сразу сушить мокрые волосы горячим феном, это может привести к перегреву и повреждению.
Что делать, чтобы уменьшить вред:
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