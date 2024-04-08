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Ця оптична ілюзія ошелешила мережу. Уважно подивіться на зелену полуницю (фото)

Понеділок 08 квітня 2024 20:03
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Ця оптична ілюзія ошелешила мережу. Уважно подивіться на зелену полуницю (фото) Що можна побачити на оптичній ілюзії (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Оптичні ілюзії здатні здивувати та навіть ошелешити, як-от нова картинка з полуницями. Спочатку ви можете побачити лише зелені ягоди, але потім малюнок зміниться буквально за секунду, і "розбачити" це буде важко.

Яка оптична ілюзія підірвала мережу та що на ній видно, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: допис користувача з ніком Antje Seidensticker у соцмережі X (Twitter), Вікіпедія.

Нова оптична ілюзія з полуницею - це варто побачити

Так, уважно подивіться на малюнок нижче. Спочатку ви можете бачити лише полуниці. Втім, спробуйте трохи прижмурити очі, або віддалитися від екрана.

В один момент ви можете помітити, що полуниці "перетворилися" на контури обличчя чоловіка. Користувачі мережі впевнені, що в оптичній ілюзії "сховали" зображення Ісуса.

Ця оптична ілюзія ошелешила мережу. Уважно подивіться на зелену полуницю (фото)Ілюзія з полуницями (скріншот)

Як реагує мережа

Цікаве зображення вразило користувачів. У коментарях вони пишуть:

  • "Це щось неймовірне"
  • "Я досі не можу розбачити, спочатку просто полуниця, а потім..."
  • "Оце так! Важко повірити, такі дива!".

Що таке оптичні ілюзії та як вони працюють

Оптична ілюзія - це помилка зорового сприйняття, що виникає через неточність або невідповідність процесів несвідомої корекції зорового образу. Ці ілюзії можуть бути викликані різними факторами, включаючи:

  • фізіологічні особливості зору: наприклад, сліпа пляма, акомодація, стереоскопія
  • психологічні фактори: очікування, увага, уява
  • фізичні властивості світу: наприклад, заломлення світла, контраст, перспектива.

Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, що ніколи не їдять члени британської королівської родини.

Окрім цього, днями стало відомо, як виглядає сльоза під мікроскопом.

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