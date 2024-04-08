Ця оптична ілюзія ошелешила мережу. Уважно подивіться на зелену полуницю (фото)

Оптичні ілюзії здатні здивувати та навіть ошелешити, як-от нова картинка з полуницями. Спочатку ви можете побачити лише зелені ягоди, але потім малюнок зміниться буквально за секунду, і "розбачити" це буде важко.

Під час написання матеріалу було використано джерела: допис користувача з ніком Antje Seidensticker у соцмережі X (Twitter), Вікіпедія.

Яка оптична ілюзія підірвала мережу та що на ній видно, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Нова оптична ілюзія з полуницею - це варто побачити

Так, уважно подивіться на малюнок нижче. Спочатку ви можете бачити лише полуниці. Втім, спробуйте трохи прижмурити очі, або віддалитися від екрана.

В один момент ви можете помітити, що полуниці "перетворилися" на контури обличчя чоловіка. Користувачі мережі впевнені, що в оптичній ілюзії "сховали" зображення Ісуса.

Ілюзія з полуницями (скріншот)

Як реагує мережа

Цікаве зображення вразило користувачів. У коментарях вони пишуть:

"Це щось неймовірне"

"Я досі не можу розбачити, спочатку просто полуниця, а потім..."

"Оце так! Важко повірити, такі дива!".

Що таке оптичні ілюзії та як вони працюють

Оптична ілюзія - це помилка зорового сприйняття, що виникає через неточність або невідповідність процесів несвідомої корекції зорового образу. Ці ілюзії можуть бути викликані різними факторами, включаючи: