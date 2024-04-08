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Эта оптическая иллюзия ошарашила сеть. Внимательно посмотрите на зеленую клубнику (фото)

Понедельник 08 апреля 2024 20:03
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Эта оптическая иллюзия ошарашила сеть. Внимательно посмотрите на зеленую клубнику (фото) Что посмотреть на оптической иллюзии (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Оптические иллюзии способны удивить и даже ошарашить, вот как новая картинка с клубникой. Сначала вы можете увидеть только зеленые ягоды, но затем рисунок изменится буквально за секунду, и "развидеть" это будет трудно.

Какая оптическая иллюзия взорвала сеть и что на ней видно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: пост пользователя с ником Antje Seidensticker в соцсети X (Twitter), Википедия.

Новая оптическая иллюзия с клубникой - это стоит увидеть

Так, внимательно посмотрите на рисунок ниже. Сначала вы можете видеть только клубнику. Впрочем, попробуйте немного прищурить глаза или отдалиться от экрана.

В один момент вы можете заметить, что клубника "превратилась" в контуры лица мужчины. Пользователи сети уверены, что в оптической иллюзии "спрятали" изображение Иисуса.

Эта оптическая иллюзия ошарашила сеть. Внимательно посмотрите на зеленую клубнику (фото)Иллюзия с клубникой (скриншот)

Как реагирует сеть

Интересное изображение поразило пользователей. В комментариях они пишут:

  • "Это что-то невероятное"
  • "Я до сих пор не могу развидеть, сначала просто клубника, а потом..."
  • "Вот это да! Трудно поверить, такие чудеса!".

Что такое оптические иллюзии и как они работают

Оптическая иллюзия - это ошибка зрительного восприятия, возникающая из-за неточности или несоответствия процессов бессознательной коррекции зрительного образа. Эти иллюзии могут быть вызваны разными факторами, включая:

  • физиологические особенности зрения: например, слепое пятно, аккомодация, стереоскопия
  • психологические факторы: ожидание, внимание, воображение
  • физические свойства мира: например, преломление света, контраст, перспектива.

Напомним, недавно мы уже рассказывали, что никогда не едят члены британской королевской семьи.

Кроме того, на днях стало известно, как выглядит слеза под микроскопом.

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