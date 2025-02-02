Названо дешевий засіб для красивого і здорового волосся в домашніх умовах

Звідки береться рицинова олія

Таку олію отримують із насіння рослини Ricinus communis. Насіння проходить процес нагрівання для видалення ферменту рицину, з подальшим рафінуванням, відстоюванням і фільтруванням.

Рицинова олія містить рицинолеїнову кислоту, яка може посилити кровообіг у шкірі голови та згодом сприяти здоровішому та міцнішому волоссю.

Завдяки її унікальній хімічній структурі вона ефективно зволожує та притягує вологу до волосся. Небагато олій для волосся можуть допомогти досягти такого ж ефекту.

Переваги рицинової олії для волосся

Утримує вологу у волоссі

Перукар Тіффані Роуз Дін розповів, що касторова олія є чудовим зволожуючим засобом, який допомагає утримати вологу у волоссі.

Рицинова олія багата вітаміном Е та жирними кислотами, що робить її природним зволожувачем для волосся. Воно легко просочується у волосся, роблячи його більш гладким та м’яким.

Заспокоює подразнену шкіру голови

Якщо у вас свербить шкіра голови, то касторова олія - саме те, що вам потрібно. Все тому, що ця олія має протизапальні та антимікробні властивості, що робить її чудовою для догляду за подразненою та сухою шкірою голови.

Робить волосся еластичним

Волосся особливо вразливе до ламкості під час укладання - інтенсивне розчісування та висмикування може спричинити відрив тонких волосяних фолікулів.

Регулярно масажуючи волосся та шкіру голови касторовою олією можна уникнути ламкості.

Активно сприяє росту волосся

Нанесення касторової олії на волосся може стимулювати ріст волосся і зволожить шкіру голови.

Хоча ріст волосся потребує цілісного підходу, включаючи зміни в дієті та фізичні вправи, але використання касторової олії може підвищити цей ефект.

Надає волоссю природний блиск

Рицинова олія містить зволожувачі або активні інгредієнти, які допомагають утримувати вологу, що надає природного блиску волоссю. Засіб варто наносити на середню довжину та кінчики.