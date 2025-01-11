Ця новина порадує всіх. Пийте вино в цей час і зможете спалити більше жиру та знизити рівень цукру

Експерти стверджують, що вживаючи келих вина в ці години, ви регулюєте свій обмін речовин і адаптуєте його до природного біологічного ритму. Завдяки цьому спожитий алкоголь не тільки не накопичується у вигляді жиру, але й сприяє спалюванню наявного жиру.

Коли саме треба пити вино, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Коли треба пити вино для спалення жиру

Експерти вважають, що вживання келиха червоного або білого вина в певний час дня може допомогти вам спалити жир і схуднути.

Наш організм працює відповідно до певного циркадного ритму. Це 24-годинний цикл, який регулює всі механізми, що відбуваються в нашому організмі, від сну до травлення. Дослідження показують, що швидкість метаболізму змінюється протягом дня, і в певний час організм переробляє їжу та напої ефективніше.

На відміну від поживних речовин, таких як білки або вуглеводи, алкоголь метаболізується по-іншому, і час його вживання може вплинути на те, як ваше тіло спалює калорії.

Тому фахівці рекомендують пити вино вдень з 16:00 до 19:00. У цей час ваш метаболізм є найбільш активним і може ефективно переробляти алкоголь, зменшуючи ризик його накопичення у вигляді жиру.

Ви п'єте вино чи інший алкоголь пізно ввечері після обіду або безпосередньо перед сном? Це може порушити сон і сповільнити процеси спалювання жиру. Алкоголь порушує фазу швидкого сну, під час якої організм регенерує, відновлює м’язи, уповільнює метаболізм і регулює рівень гормонів.

Порушення цієї фази сну призводять до підвищення рівня кортизолу, гормону стресу. З іншого боку, надлишок кортизолу призводить до збільшення накопичення жиру, особливо в області живота, т.зв. стрес або кортизол живіт. Ви можете запобігти цьому, не відмовляючись від келиха вина, просто випивши його заздалегідь.

Окрім правильного часу для вживання вина, також важливо вживати його разом із їжею, яка містить нежирні білки та корисні жири, щоб мінімізувати його вплив на рівень цукру в крові.

Пристосування часу споживання вина до природного ритму вашого тіла може мати помітні зміни. Це проста зміна способу життя, яка дозволяє отримувати задоволення без шкоди для здоров’я та фігури, підсумовують експерти.