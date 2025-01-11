Эта новость порадует всех. Пейте вино в это время и сможете сжечь больше жира и снизить уровень сахара

Эксперты утверждают, что употребляя бокал вина в эти часы, вы регулируете свой обмен веществ и адаптируете его к естественному биологическому ритму. Благодаря этому потребленный алкоголь не только не накапливается в виде жира, но и способствует сжиганию имеющегося жира.

Когда именно надо пить вино, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Когда надо пить вино для сжигания жира

Эксперты считают, что употребление бокала красного или белого вина в определенное время дня может помочь вам сжечь жир и похудеть.

Наш организм работает в соответствии с определенным циркадным ритмом. Это 24-часовой цикл, который регулирует все механизмы, происходящие в нашем организме, от сна до пищеварения. Исследования показывают, что скорость метаболизма меняется в течение дня, и в определенное время организм перерабатывает пищу и напитки эффективнее.

В отличие от питательных веществ, таких как белки или углеводы, алкоголь метаболизируется по-другому, и время его употребления может повлиять на то, как ваше тело сжигает калории.

Поэтому специалисты рекомендуют пить вино днем с 16:00 до 19:00. В это время ваш метаболизм является наиболее активным и может эффективно перерабатывать алкоголь, уменьшая риск его накопления в виде жира.

Вы пьете вино или другой алкоголь поздно вечером после обеда или непосредственно перед сном? Это может нарушить сон и замедлить процессы сжигания жира. Алкоголь нарушает фазу быстрого сна, во время которой организм регенерирует, восстанавливает мышцы, замедляет метаболизм и регулирует уровень гормонов.

Нарушения этой фазы сна приводят к повышению уровня кортизола, гормона стресса. С другой стороны, избыток кортизола приводит к увеличению накопления жира, особенно в области живота, т.н. стресс или кортизол живот. Вы можете предотвратить это, не отказываясь от бокала вина, просто выпив его заранее.

Кроме правильного времени для употребления вина, также важно употреблять его вместе с пищей, которая содержит нежирные белки и полезные жиры, чтобы минимизировать его влияние на уровень сахара в крови.

Приспособление времени потребления вина к естественному ритму вашего тела может иметь заметные изменения. Это простое изменение образа жизни, которое позволяет получать удовольствие без вреда для здоровья и фигуры, заключают эксперты.