Ця наволочка здатна призупинити старіння шкіри та ламкість волосся

Яких змін зазнає шкіра з віком

Старіння зазвичай починається приблизно у 25 років, і тіла поступово перестають виробляти таку кількість колагену, як раніше. А це призводить до того, що шкіра втрачає еластичність.

Старіння зазвичай призводить до появи зморшок та в’ялості.

У жінок старше 50 років менопауза та гормональні зміни зазвичай спричиняють появу нових зморшків, а шкіра стає "значно тоншою".

Ті, хто в молодості перебував на сильному сонці, у старшому віці помітять більш глибокі зморшки та пігментні плями. Люди, які доглядали за своєю шкірою в молодості, матимуть менше зморшок і пігментних плям.

Що допоможе зупинити старіння

Крім регулярного режиму догляду за шкірою проти старіння, який включає сироватки і лосьйони, є ще щось, що може бути життєво важливим для збереження молодості шкіри. Мова йде про шовкову наволочку.

Шовк не створює тертя, яке спричиняє появу тонких ліній і зморшок або посилює алергію, що може призвести до запалення шкіри.

На відміну від бавовни, шовк не вбирає природну вологу. Натомість він допомагає шкірі підтримувати свій бар’єр, що фактично допомагає засобам для догляду продовжувати діяти протягом ночі.

Доктор медичних наук Джеффрі Хсу розповів, що зморшки часто можуть утворюватися через зневоднену шкіру. Завдяки кількості вологи, яку ваша шкіра зберігає під час використання шовкових наволочок, ви значно сповільните будь-які ознаки старіння.

Користь для волосся

Шовкові наволочки - чудовий варіант не лише для шкіри, але й для волосся. Вони можуть допомогти волоссю утримувати вологу і зменшити тертя, яке може спричинити сплутування та ламкість.

Додамо, що змінювати шовкову наволочку достатньо щотижня, якщо у вас нормальна або суха шкіра. Для тих, в кого сальні залози виділяють більше шкірного сала (акне, жирна та комбінована шкіра), змінювати її потрібно кожні два дні.

Щоб наволочка з шовку прослужила багато років, за нею потрібен правильний догляд.