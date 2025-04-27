Ця молитва на Провідну неділю має особливу силу: ось чому

Значення Провідної неділі

Провідна неділя, яка настає через тиждень після Великодня, присвячена згадуванню померлих. За традицією родини йдуть на цвинтар, приносять паски та крашанки, моляться за упокій душ і діляться з тими, кого вже немає серед живих, світлою радістю Христового Воскресіння.

Як правильно читати молитву

Час: ранок Провідної неділі або безпосередньо біля могили.

Місце: цвинтар, храм чи домашня молитва.

Настрій: спокій, внутрішня зосередженість, щире бажання згадати та помолитися.

Форма: молитва вголос або подумки - залежить від обставин.

Немає суворих правил: головне, аби молитва була щирою.

Молитва на Провідну неділю

Перед відвідинами могил або просто вдома рекомендується прочитати наступну молитву:

Пом’яни, Господи, Боже наш, у вірі й надії на життя вічне спочилого раба Твого, брата нашого (ім’я) як Милосердний і Чоловіколюбець, відпускаючи гріхи та згладжуючи неправди, полегши, даруй і прости всі його провини вільні й невільні, визволи його від вічної муки та вогню геєнського і дай йому вічні Твої блага, наготовані для тих, що люблять Тебе.

Коли ж і згрішив він, та не відступив від Тебе і безсумнівно в Отця, і Сина, і Святого Духа, Бога, Тебе, в Тройці славимого, вірував і одиницю в Тройці і Тройцю в одиниці православно аж до останнього свого подиху визнавав, будь милостивим до нього і віру в Тебе замість діл прийми і з святими Твоїми, як Щедрий, упокой.

Нема бо чоловіка, що жив би і не згрішив. Ти один тільки без усякого гріха, і правда Твоя - правда вічна, і Ти один Бог милости і щедрот і чоловіколюбства‚ і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові‚ нині, й повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Також можна прочитати молитву за всіх померлих. Ось її текст:

Упокій, Господи, душі спочилих слуг Твоїх: батьків моїх (імена), родичів моїх (імена), благодійників моїх (імена), і всіх тих, хто поклав життя своє за волю України, і всіх християн, і всяку душу, яка спочила і Твоєї Милости потребує, і прости їм всі провини їхні, вільні й невільні, і подаруй їм Царство Небесне, і створи їм вічну пам'ять. Амінь.

Чому ця молитва важлива

Священник о. Андрій Бойко зазначає:

"Поминальна молитва на Провідну неділю - це не обов'язок, а прояв любові. Ми нагадуємо самі собі про цінність життя, продовжуємо духовний зв'язок із рідними та утверджуємося у вірі у вічне життя"