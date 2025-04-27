Эта молитва на Проводы имеет особую силу: вот почему

Значение Проводов

На Проводы, которые наступают через неделю после Пасхи, принято молиться за умерших. По традиции семьи идут на кладбище, приносят паски и крашанки, молятся за упокой душ и делятся с теми, кого уже нет среди живых, светлой радостью Христова Воскресения.

Как правильно читать молитву

Время: утро Проводов или непосредственно у могилы.

Место: кладбище, храм или домашняя молитва.

Настроение: спокойствие, внутренняя сосредоточенность, искреннее желание вспомнить и помолиться.

Форма: молитва вслух или мысленно - зависит от обстоятельств.

Нет строгих правил: главное, чтобы молитва была искренней.

Молитва на Проводы

Перед посещением могил или просто дома рекомендуется прочитать следующую молитву:

Пом’яни, Господи, Боже наш, у вірі й надії на життя вічне спочилого раба Твого, брата нашого (ім’я) як Милосердний і Чоловіколюбець, відпускаючи гріхи та згладжуючи неправди, полегши, даруй і прости всі його провини вільні й невільні, визволи його від вічної муки та вогню геєнського і дай йому вічні Твої блага, наготовані для тих, що люблять Тебе.

Коли ж і згрішив він, та не відступив від Тебе і безсумнівно в Отця, і Сина, і Святого Духа, Бога, Тебе, в Тройці славимого, вірував і одиницю в Тройці і Тройцю в одиниці православно аж до останнього свого подиху визнавав, будь милостивим до нього і віру в Тебе замість діл прийми і з святими Твоїми, як Щедрий, упокой.

Нема бо чоловіка, що жив би і не згрішив. Ти один тільки без усякого гріха, і правда Твоя - правда вічна, і Ти один Бог милости і щедрот і чоловіколюбства‚ і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові‚ нині, й повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Также можно прочитать молитву за всех умерших. Вот ее текст:

Упокій, Господи, душі спочилих слуг Твоїх: батьків моїх (імена), родичів моїх (імена), благодійників моїх (імена), і всіх тих, хто поклав життя своє за волю України, і всіх християн, і всяку душу, яка спочила і Твоєї Милости потребує, і прости їм всі провини їхні, вільні й невільні, і подаруй їм Царство Небесне, і створи їм вічну пам'ять. Амінь.

Почему эта молитва важна

Священник о. Андрей Бойко отмечает:

"Поминальная молитва на Проводное воскресенье - это не обязанность, а проявление любви. Мы напоминаем сами себе о ценности жизни, продолжаем духовную связь с родными и утверждаемся в вере в вечную жизнь"