Ця молитва на Чистий четвер змінить вашу долю й приверне щастя

Чому четвер перед Великоднем - Чистий

Згідно з Біблією, у четвер - на Таємній вечері - Спаситель людський омив ноги своїм учням. Тим самим він продемонстрував приклад братської любові та смиренності.

В Євангеліє зазначається, що саме тоді Ісус встановив і обряд євхаристії - Святе Причастя.

Цей обряд визнається всіма християнами - православними, католиками, лютеранами. Віруючі куштують вино й хліб, що символізують Тіло і Кров Ісуса Христа.

Від Чистого четверга і до неділі - Великодня - у всіх православних храмах церковні служби присвячуються спогадам про земні страждання Спасителя.

Молитва на Чистий Четвер

Вважається що молитва, прочитана у Пасхальний четвер, має особливу силу.

Читати її слід при запалених церковних свічках і від щирого серця - бажаючи повністю змінити себе та свою долю.

Один із варіантів молитви на Чистий четвер - такий: