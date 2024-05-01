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Ця молитва на Чистий четвер змінить вашу долю й приверне щастя

Молитва на Чистий четвер може змінити вашу долю (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Цього року Чистий четвер припадає на 2 травня. У цей день велика кількість традицій пов'язані з очищенням людини - як її тіла, так і душі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яку молитву варто прочитати на Чистий четвер, щоб змінити долю на краще.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "Всеосвіта", "Патріоти України".

Чому четвер перед Великоднем - Чистий

Згідно з Біблією, у четвер - на Таємній вечері - Спаситель людський омив ноги своїм учням. Тим самим він продемонстрував приклад братської любові та смиренності.

В Євангеліє зазначається, що саме тоді Ісус встановив і обряд євхаристії - Святе Причастя.

Цей обряд визнається всіма християнами - православними, католиками, лютеранами. Віруючі куштують вино й хліб, що символізують Тіло і Кров Ісуса Христа.

Від Чистого четверга і до неділі - Великодня - у всіх православних храмах церковні служби присвячуються спогадам про земні страждання Спасителя.

Молитва на Чистий Четвер

Вважається що молитва, прочитана у Пасхальний четвер, має особливу силу.

Читати її слід при запалених церковних свічках і від щирого серця - бажаючи повністю змінити себе та свою долю.

Один із варіантів молитви на Чистий четвер - такий:

Ангеле Божий, Хранитель моєї дyші та мого тiла!

Істинно прошу Тебе: не покинь мене в гріху, будь зі мною поруч і не віддай бiсам безсмepтний дух мій.

Стримай мене від слабкості та немочі, приборкай вільність мою й направ мене на шлях смирення та істинної віри в Господа.

І вдень, і вночі, і в щасті, і в смутку не залиш мене і йди зі мною в Царство Небесне.

Амінь.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що не можна робити в останній тиждень перед Великоднем, який ще називають Страсним.

Читайте також про давні Великодні традиції, заборони та Паску Мертвих.

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