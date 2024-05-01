Эта молитва на Чистый четверг изменит вашу судьбу и привлечет счастье

Почему четверг перед Пасхой - Чистый

Согласно Библии, в четверг - на Тайной вечере - Спаситель человеческий омыл ноги своим ученикам. Тем самым он показал пример братской любви и смирения.

В Евангелии отмечается, что именно тогда Иисус установил и обряд евхаристии - Святое Причастие.

Этот обряд признается всеми христианами - православными, католиками, лютеранами. Верующие вкушают вино и хлеб, символизирующие Тело и Кровь Иисуса Христа.

От Чистого четверга и до воскресенья - Пасхи - во всех православных храмах церковные службы посвящаются воспоминаниям о земных страданиях Спасителя.

Молитва на Чистый Четверг

Считается, что молитва, прочитанная в Пасхальный четверг, имеет особую силу.

Читать ее следует при зажженных церковных свечах и от всей души - желая полностью изменить себя и свою судьбу.

Один из вариантов молитвы на Чистый четверг - таков: