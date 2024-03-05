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Ця методика інноваційна для України. У Вінниці провели унікальну операцію з протезування

У Вінниці провели унікальну операцію (фото: Facebook/Вінницька обласна клінічна лікарня імені М. І. Пирогова)
Автор: Василина Копитко

Унікальну для вітчизняної медицини операцію остеоінтеграційного протезування провели у Вінниці. Ця методика підвищує мобільність пацієнта та пришвидшує реабілітацію після ампутації.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Вінницької обласної клінічної лікарні імені М. І. Пирогова у Facebook.

Що відомо про операцію

Остеоінтеграційне протезування передбачає вживлення внутрішньокісткового імплантату у кістку ампутованої кінцівки пацієнта, до зовнішньої частини якого в подальшому фіксуються компоненти протеза.

Дана методика є інноваційною для України і спрямована на те, щоб підвищити мобільність пацієнта та пришвидшити реабілітацію після ампутації. Важлива перевага цього методу в тому, що він повертає пацієнтові чутливість, він може відчувати і розрізняти поверхні, на які наступає.

"Для нашої держави зараз дуже важливо мати можливість проводити подібні оперативні втручання, наразі проведено всього декілька таких операцій", - говорять медики.

Остеоінтеграційне протезування є інноваційним для України (фото: Facebook/Вінницька обласна клінічна лікарня імені М. І. Пирогова)

Також вони додають, що медики лікарні ім. М.І.Пирогова впроваджують новий напрям протезування за сприяння одного з провідних спеціалістів у світі - австралійського ортопеда-травматолога Муньєд Аль Мудеріс. Він зробив вже майже півтори тисячі подібних операцій по всьому світу. Його пацієнти ведуть активний спосіб життя і працюють без обмежень.

"Ідея остеоінтегрування - це швидка реабілітація та повернення до самостійного життя. Я маю пацієнтів по всьому світу - це люди, які потрапили в автокатастрофу, військові з мінно-вибуховими травмами, а також ті, хто постраждали внаслідок інфекційних та інших хвороб", - каже Аль Мудеріс.

Робити перші кроки на імплантованих протезах пацієнт може вже на другий день після операції. Ще за шість тижнів - повноцінно ходити.

Цей вид протезування дозволяє пацієнту швидше одужати (фото: Facebook/Вінницька обласна клінічна лікарня імені М. І. Пирогова)

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протезЛікарі