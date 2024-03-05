RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эта методика инновационна для Украины. В Виннице провели уникальную операцию по протезированию

В Виннице провели уникальную операцию (фото: Facebook/Винницкая областная клиническая больница имени М. И. Пирогова)
Автор: Василина Копытко

Уникальную для отечественной медицины операцию остеоинтеграционного протезирования провели в Виннице. Эта методика повышает мобильность пациента и ускоряет реабилитацию после ампутации.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Винницкой областной клинической больницы имени Н. И. Пирогова в Facebook.

Что известно об операции

Остеоинтеграционное протезирование предполагает внедрение внутрикостного имплантата в кость ампутированной конечности пациента, к наружной части которого в дальнейшем фиксируются компоненты протеза.

Данная методика инновационна для Украины и направлена на то, чтобы повысить мобильность пациента и ускорить реабилитацию после ампутации. Важное преимущество этого метода в том, что он возвращает пациенту чувствительность, он может ощущать и различать поверхности, на которые наступает.

"Для нашего государства сейчас очень важно иметь возможность проводить подобные оперативные вмешательства, сейчас проведено всего несколько таких операций", - говорят медики.

Остеоинтеграционное протезирование является инновационным для Украины (фото: Facebook/Винницкая областная клиническая больница имени М. И. Пирогова)

Также они добавляют, что медики больницы им. М.И.Пирогова внедряют новое направление протезирования при содействии одного из ведущих специалистов в мире - австралийского ортопеда-травматолога Муньеда Аль Мудериса. Он сделал уже около полутора тысяч подобных операций по всему миру. Его пациенты ведут активный образ жизни и работают без ограничений.

"Идея остеоинтегрирования - это быстрая реабилитация и возвращение к самостоятельной жизни. У меня есть пациенты по всему миру - это люди, которые попали в автокатастрофу, военные с минно-взрывными травмами, а также пострадавшие в результате инфекционных и других болезней", - говорит. Аль Мудерис.

Делать первые шаги на имплантированных протезах пациент может уже на следующий день после операции. Еще через шесть недель - полноценно ходить.

Этот вид протезирования позволяет пациенту быстрее выздороветь (фото: Facebook/Винницкая областная клиническая больница имени М. И. Пирогова)

Читайте РБК-Украина в Google News
протезВрачи