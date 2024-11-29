Эта маска из трех ингредиентов отлично увлажняет и омолаживает кожу лица

Маску для лица, которая будет увлажнять кожу и разглаживать морщинки, можно сделать самим. К тому же все ингредиенты для нее есть у каждого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Как сделать маску для лица

Эксперт по красоте Уибха Гамбхир рассказала, что ее рецепт домашней маски может сделать кожу блестящей и будет бороться с морщинами.

"Эта маска для лица из трех ингредиентов - это мой выбор для гладкой, увлажненной и сияющей кожи", - отметила она.

Начните с того, что налейте стакан молока в миску. Именно такой ингредиент является основой. По словам эксперта, продукт насыщен молочной кислотой, чтобы нежно отшелушить отмершие частицы кожи.

Далее добавьте четыре столовых ложки кукурузной муки - она широко доступна и придает маске кремовую текстуру. Если такой муки нет, можно использовать рисовую.

Завершите домашнюю маску хорошо увлажняющей чайной ложкой оливкового масла. Смешав все равномерно, нанесите маску на чистое лицо. Дайте ей подействовать примерно 20 минут, а затем смойте теплой водой.

Эксперт утверждает, что соединение этих простых ингредиентов помогает отшелушить и осветлить кожу, а также разгладить тонкие линии морщин и повысить эластичность.

"Это как дать своей коже большую дозу гидратации. Подобная маска отлично справляется с этими эффектами", - добавила она.

Следует также включить витамин D в свой рацион, чтобы помочь сбалансировать кожу в зимние месяцы.

Предостережения при использовании масок

При нанесении любой маски на лицо следует прекратить процедуры, если: