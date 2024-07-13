Ця маловідома рослина може зменшити стрес і допомогти краще спати

Ашваганда (індійський женшень) - це відома рослина, яка століттями використовувалася в традиційній медицині Індії. Але мало хто знає, як вона може допомогти при багатьох захворюваннях.
Як саме ця рослина, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Gloucestershire Live.
Ашваганда - це невеликий вічнозелений чагарник, який росте в Індії, на Близькому Сході та в Африці. Назва "ашваганда" походить від санскритських слів "ашва", що означає "кінь", і "гандха", що означає "запах", що описує кінський запах її коренів.
Рослину збирають, сушать і подрібнюють у порошок, який продається як добавки ашваганда. Її використовують в аюрведичній медицині протягом тисячоліть і вважають однією з найпотужніших трав.
Ця рослина може впливати на:
Було проведено багато наукових досліджень ашваганди, багато з яких, однак, мають невеликі розміри вибірки, короткий час та інші обмеження. Отже, необхідні подальші серйозні дослідження, щоб підтвердити ці потенційні переваги.
Ця трава може:
Ашваганда багата на витаноліди, які вважаються найпотужнішими активними інгредієнтами рослини.
Ці витаноліди в основному містяться в корені рослини, і їх рівень різниться в різних екстрактах.
Коли справа доходить до прийому будь-яких добавок, таких як ашваганда, життєво важливо дотримуватися вказівок виробника. Хоча це зазвичай безпечно для більшості людей, довгострокові наслідки ашвагандхи досі не повністю відомі.
Вагітним та годуючим жінкам цю траву приймати не можна!
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