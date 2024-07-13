Это малоизвестное растение может снизить стресс и поможет лучше спать

Что нужно знать об ашваганде

Ашваганда - это небольшой вечнозеленый кустарник, произрастающий в Индии, на Ближнем Востоке и в Африке. Название "ашваганда" происходит от санскритских слов "ашва", что означает "лошадь", и "гандха", что означает "запах", описывающий конский запах ее корней.

Растение собирают, сушат и измельчают в порошок, который продается в качестве добавки ашваганда. Ее используют в аюрведической медицине на протяжении тысячелетий и считают одной из мощнейших трав.

Полезна ли ашваганда?

Это растение может влиять на:

стресс

половая функция

спортивные результаты

когнитивная производительность

боль

усталость

функции щитовидной железы

диабет

гиперхолестеринемия

туберкулез

Было проведено много научных исследований ашваганды, многие из которых, однако, имеют небольшие размеры выборки, короткое время и другие ограничения. Следовательно, необходимы дальнейшие серьезные исследования, чтобы подтвердить эти потенциальные преимущества.

Вот так выглядитя ашваганда (фото: freepik.com)

Кому поможет растение?

Эта трава может:

Уменьшить стресс

Помощь при усталости

Повышает тестостерон

Помогает при плохой памяти

Улучшает концентрацию

Помогает улучшить качество сна

Помогает при пониженном либидо

Улучшает выносливость

Уменьшает боль в суставах

Помогает при неврологических заболеваниях

Ашваганда богата витаминами, которые считаются мощными активными ингредиентами растения.

Эти витамины в основном содержатся в корне растения, и их уровень различается в разных экстрактах.

Когда дело доходит до приема каких-либо добавок, таких как ашваганда, жизненно важно следовать указаниям производителя. Хотя обычно это безопасно для большинства людей, долгосрочные последствия ашвагандхи до сих пор не полностью известны.

Беременным и кормящим женщинам эту траву нельзя принимать!