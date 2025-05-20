UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Ця маловідома функція Chrome зробить ваш інтернет у рази безпечнішим: увімкніть її просто зараз

Google сховав у Chrome потужний інструмент захисту (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

У браузері Google Chrome вбудована функція Safety Check ("Перевірка безпеки"), яка вперше з'явилася в 2020 році і відтоді постійно поліпшується. Останнє оновлення цієї функції було у вересні 2024 року, зробивши її ще ефективнішою в захисті користувачів.

Про те, як ця функція допоможе вам безпечно серфити в Chrome і як її використовувати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний сайт PCWorld.

Safety Check працює у фоновому режимі й активно стежить за такими елементами:

  • вашими паролями
  • налаштуваннями безпечного перегляду (Safe Browsing)
  • актуальністю версії Chrome
  • дозволами сайтів
  • встановленими розширеннями
  • потенційно небажаними або нав'язливими повідомленнями.

Якщо Safety Check виявить проблеми або області, де можна підвищити безпеку, вона повідомить вас і запропонує інструкції щодо усунення.

Як використовувати Safety Check

Перейдіть на сторінку налаштувань Chrome: натисніть на значок із трьома крапками в правому верхньому кутку і виберіть "Налаштування".

У лівому меню виберіть розділ "Конфіденційність і безпека". Потім в основній правій частині вікна знайдіть секцію "Перевірка безпеки" і натисніть кнопку "Перейти до перевірки безпеки".

У верхній частині сторінки ви побачите розділ "Безпека одним поглядом", де відображаються основні сповіщення. Наприклад, тут можна дізнатися, чи актуальна версія Chrome, чи є у вас скомпрометовані паролі та чи ввімкнена функція безпечного перегляду. Усе, що позначено зеленою галочкою - у порядку; усе, що з червоним знаком оклику - потребує уваги.

Нижче, у розділі "Рекомендації з безпеки", Chrome може запропонувати додаткові заходи. Наприклад, вказати сайти, які ви давно не відвідували і для яких закінчилися дозволи.

Як використовувати Safety Check (фото: PCWorld)

Читайте РБК-Україна в Google News
GoogleЛайфхакіПоради