Ця маловідома функція Chrome зробить ваш інтернет у рази безпечнішим: увімкніть її просто зараз

У браузері Google Chrome вбудована функція Safety Check ("Перевірка безпеки"), яка вперше з'явилася в 2020 році і відтоді постійно поліпшується. Останнє оновлення цієї функції було у вересні 2024 року, зробивши її ще ефективнішою в захисті користувачів.
Про те, як ця функція допоможе вам безпечно серфити в Chrome і як її використовувати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний сайт PCWorld.
Safety Check працює у фоновому режимі й активно стежить за такими елементами:
Якщо Safety Check виявить проблеми або області, де можна підвищити безпеку, вона повідомить вас і запропонує інструкції щодо усунення.
Перейдіть на сторінку налаштувань Chrome: натисніть на значок із трьома крапками в правому верхньому кутку і виберіть "Налаштування".
У лівому меню виберіть розділ "Конфіденційність і безпека". Потім в основній правій частині вікна знайдіть секцію "Перевірка безпеки" і натисніть кнопку "Перейти до перевірки безпеки".
У верхній частині сторінки ви побачите розділ "Безпека одним поглядом", де відображаються основні сповіщення. Наприклад, тут можна дізнатися, чи актуальна версія Chrome, чи є у вас скомпрометовані паролі та чи ввімкнена функція безпечного перегляду. Усе, що позначено зеленою галочкою - у порядку; усе, що з червоним знаком оклику - потребує уваги.
Нижче, у розділі "Рекомендації з безпеки", Chrome може запропонувати додаткові заходи. Наприклад, вказати сайти, які ви давно не відвідували і для яких закінчилися дозволи.
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