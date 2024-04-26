"Ця людина для мене померла". Скандальна Алхім прокоментувала конфлікт з Камінською

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Відомо, що рік тому Камінська звинуватила Алхім в романі з її колишнім чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським.

У контексті цього ведучий поцікавився у блогерки, які наразі у неї відносини зі співачкою.

Зі слів Алхім, для неї виконавиця "померла", тому що вона "не любить брехливих та лицемірних людей".

"Вона є для мене такою людиною… Вона підняла якийсь непотрібний хейт. Її вже всі забули, і щоразу її згадують, коли я про неї щось говорю. Мені за це ніхто не платить. Якщо хочеться піару, надішліть мені грошей", - сказала Алхім.

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Також Анна заявила, що не мала романтичних стосунків з екс-чоловіком Слави.

"Ми зрозуміли з нею одне одного. Там немає з ким розмовляти. І нема про що. У мене навіть немає бажання говорити. Ми говорили з нею. У цьому конфлікті я не винна. Слава щось там собі вигадала (щодо роману Анни Алхім та Едгара Камінських. - Ред.). Це не так. Це неправда. Вона собі щось накрутила", - сказала інфлюенсерка.

Стосовно ставлення скандальної зірки соцмереж до пластичного хірурга, вона заявила, що вдячна йому, адже свого часу він відмовив її від операції.

"Ніяк. Я йому вдячна, він мене колись відмовив від операції на грудях. Я приїхала, а він мені каже: "Тобі треба спочатку народити, а потім робити груди". І я народила, а потім зробила груди. Тому у мене, крім вдячності, до нього нічого немає", — резюмувала Алхім.