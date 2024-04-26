UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ця людина для мене померла". Скандальна Алхім прокоментувала конфлікт з Камінською

Слава Камінська і Анна Алхім (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Скандальна блогерка Анна Алхім висловилася про конфлікт з екс-солісткою гурту "НеАнгели" Славою Камінською.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю інфлюенсерки Славі Дьоміну.

Деталі

Відомо, що рік тому Камінська звинуватила Алхім в романі з її колишнім чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським.

У контексті цього ведучий поцікавився у блогерки, які наразі у неї відносини зі співачкою.

Зі слів Алхім, для неї виконавиця "померла", тому що вона "не любить брехливих та лицемірних людей".

"Вона є для мене такою людиною… Вона підняла якийсь непотрібний хейт. Її вже всі забули, і щоразу її згадують, коли я про неї щось говорю. Мені за це ніхто не платить. Якщо хочеться піару, надішліть мені грошей", - сказала Алхім.

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Також Анна заявила, що не мала романтичних стосунків з екс-чоловіком Слави.

"Ми зрозуміли з нею одне одного. Там немає з ким розмовляти. І нема про що. У мене навіть немає бажання говорити. Ми говорили з нею. У цьому конфлікті я не винна. Слава щось там собі вигадала (щодо роману Анни Алхім та Едгара Камінських. - Ред.). Це не так. Це неправда. Вона собі щось накрутила", - сказала інфлюенсерка.

Стосовно ставлення скандальної зірки соцмереж до пластичного хірурга, вона заявила, що вдячна йому, адже свого часу він відмовив її від операції.

"Ніяк. Я йому вдячна, він мене колись відмовив від операції на грудях. Я приїхала, а він мені каже: "Тобі треба спочатку народити, а потім робити груди". І я народила, а потім зробила груди. Тому у мене, крім вдячності, до нього нічого немає", — резюмувала Алхім.

 

Раніше ми розповідали, що Славу Дьоміна захейтили за інтерв’ю зі скандальною Алхім, яка любить Путіна.

Також ми писали, що Слава Камінська назвала всі свої пластичні операції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Слава КамінськаЗірки шоу-бізнесуСтосунки