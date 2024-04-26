"Дизлайк і відписка". Славу Дьоміна захейтили за інтерв’ю зі скандальною Алхім, яка любить Путіна

Ведучий Слава Дьомін нарвався на хвилю критики після запису інтерв’ю зі скандальною блогеркою Анною Алхім, яка раніше називала Путіна "красавчиком", і, судячи з її нещодавніх висловлювань про російського диктатора, думку свою вона не змінила.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки соцмереж для YouTube-каналу "Слава +" .

Деталі

Так, Алхім продовжує пробивати дно. Цього разу вона видала, що досі вважає Путіна "найвпливовішим політиком", стверджуючи, що він "нагинає весь світ".

"Щоб не вирвали це з контексту і знову не понісся хейт. Я досі не можу зрозуміти, чому весь світ не може це зупинити і танцює під цю дудку? Можна зупинити однією хвилиною, одним днем, однією секундою! Можна закінчити і люди перестануть помирати. Третій рік війни вже йде і люди досі підлаштовуються!", - сказала Анна.

Анна Алхім (фото: instagram.com/anna_alkhim)

"До нас прилетіла ракета, ми дали відповідь і потім за цю відповідь ми розсьорбуємо ще два тижні, нас просто стирають. Ми не можемо навіть дати відповідь. Ми хіба не підлаштовуємося? Звідки такий вплив і звідки така влада, що він нагинає весь світ? Ну як? Я може щось не так кажу, але я кажу так, як я розумію. Чому це не може зупинити весь світ", - продовжила вона.

Знову привернула увагу блогерка своєю заявою щодо української мови.

Інфлюенсерка зазначила, що кожна людина має право обирати мову спілкування на власний розсуд, включно з можливістю використання російської мови, навіть у державних установах.

Вона відмовляється переходити на українську, вважаючи, що це позбавить її своєї ідентичності та втратить інтерес аудиторії.

Анна Алхім (фото: instagram.com/anna_alkhim)

Крім того, Алхім звинуватила ЗМІ в тиску на неї з цього питання, стверджуючи, що без нього вона б за власним бажанням спілкувалася рідною мовою.

"Якщо я хочу говорити російською, то ніхто це не може мені заборонити. Я не підтримую обов'язкову українську ні в медіа, ні в держустановах", - заявила знаменитість.

Також блогера висловилася стосовно пісень вітчизняних виконавців.

"Чесно, половина українських пісень - повний шлак, я не можу це слухати. Є українські пісні, які мені дійсно подобаються. Ну, а інша половина - цілковите "лайно", - сказала Анна.

Реакція мережі

У коментарях під відео юзери засудили Славу Дьоміна за те, що він "тягне це сміття в ефір".

Реально, хіба ми так старанно вибудовуємо український контент, якщо потім тягнемо таке сміття в цей простір?

Слава, це - лютий дизлайк!

На ній ніде вже клейма ставити після всіх зашкварів і скандалів

Дизлайк відразу за вибір гостя.

Ну скільки можна тягнути це

Дизлайк. Фу

Дивує не вибір гості, а ті зусилля, які ви витратили на те, щоб все ж таки зняти це інтерв'ю. У мене тільки одне питання - НАВІЩО?

Коли у нас нарешті почне діяти інститут репутації? Яку цінність несе дана особа?

Що відомо про Анну Алхім

Алхім - відома українська блогерка з Дніпропетровщини, яка потрапила до бази "Миротворець" через висловлення своєї підтримки президенту РФ Путіну та заперечення російської агресії.

Анна неодноразово була замішана в різних скандалах. Так, наприклад, у травні минулого року вона розмістила в Instagram інформацію про лікарню в Дніпрі, де, за її словами, перебували українські військові.

Невдовзі після цього російські окупанти завдали удару по цій лікарні. Однак блогерка не визнала своєї провини, а почала виправдовуватися, вказуючи, що подібну інформацію публікували й інші інфлюенсери.

У відповідь на критику вона звинуватила українців, назвавши їх "тупорилим стадом".

Анна Алхім (фото: instagram.com/anna_alkhim)

У серпні 2023 року Алхім звернулася до жителів Рівненської, Волинської, Тернопільської, Хмельницької, Львівської та Закарпатської областей й охарактеризувала їх як "завод д*білів під назвою "Чому не державною?".

Її обурило те, що саме в цих регіонах українці спілкуються українською мовою. Крім того, вона висловила невдоволення тим, що вони вимагають від інших громадян того ж самого.

Наприкінці минулого року інфлюенсерка рекламувала пропагандистський серіал "Слово пацана. Кров на асфальті".

Згодом Анна потрапила у новий скандал, знявши відео на фоні алеї пам'яті загиблих військових під російську музику.