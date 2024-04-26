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"Этот человек для меня умер". Скандальная Алхим прокомментировала конфликт с Каминской

Слава Каминская и Анна Алхим (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Скандальная блогерша Анна Алхим высказалась о конфликте с экс-солисткой группы "НеАнгелы" Славой Каминской.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью инфлюэнсерши Славе Демину.

Подробности

Известно, что год назад Каминская обвинила Алхим в романе с ее бывшим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

В контексте этого ведущий поинтересовался у блогерши, какие сейчас у нее отношения с певицей.

По словам Алхим, для нее исполнительница "умерла", потому что она "не любит лживых и лицемерных людей".

"Она является для меня таким человеком... Она подняла какой-то ненужный хейт. Ее уже все забыли, и каждый раз ее вспоминают, когда я о ней что-то говорю. Мне за это никто не платит. Если хочется пиара, пришлите мне денег", - сказала Алхим.

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Также Анна заявила, что у нее не было романтических отношений с экс-мужем Славы.

"Мы поняли с ней друг друга. Там не с кем разговаривать. И не о чем. У меня даже нет желания говорить. Мы говорили с ней. В этом конфликте я не виновата. Слава что-то там себе придумала (относительно романа Анны Алхим и Эдгара Каминских. - Ред.). Это не так. Это неправда. Она себе что-то накрутила", - сказала инфлюенсерка.

Относительно отношения скандальной звезды соцсетей к пластическому хирургу, она заявила, что благодарна ему, ведь в свое время он отказал ее от операции.

"Никак. Я ему благодарна, он меня когда-то отказал от операции на груди. Я приехала, а он мне говорит: "Тебе надо сначала родить, а потом делать грудь". И я родила, а потом сделала грудь. Поэтому у меня, кроме благодарности, к нему ничего нет", - резюмировала Алхим.

 

Ранее мы рассказывали, что Славу Демина захейтили за интервью со скандальной Алхим, которая любит Путина.

Также мы писали, что Слава Каминская назвала все свои пластические операции.

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