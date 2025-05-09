Ця косметика шкодить здоров'ю: перевірте свої засоби на наявність 4 речовин

Деякі інгредієнти у звичних косметичних засобах можуть становити небезпеку для здоров’я. Тому варто перевірити свої на засоби на наявність певних речовини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Чому хімічні речовини додають у засоби

Перфторалкільні й поліфторалкільн і речовини (PFAS), фталати та парабени - це інгредієнти, які часто є в тушах, тональних кремах та рідких губних помадах, оскільки вони пропонують властивості, що покращують ефективність, які важко відтворити.

Це може включати збільшення терміну придатності засобу, підвищення водостійкості, стабілізацію летких інгредієнтів або запобігання росту мікробів для подовження терміну придатності.

Хімік-косметик Крупа Кестлайн розповіла, що перфторвуглецеві кислоти (PFAS) допомагають водостійким тушам та стійким губним помадам триматися на місці, тоді як фталати зазвичай додаються до ароматизаторів, щоб аромати довше трималися, а парфуми, лосьйони та засоби догляду за волоссям зберігалися протягом тривалого часу.

Також є парабени, які є широко використовуваними в косметиці, засобах догляду за шкірою та волоссям для запобігання росту мікробів.

Як виявити підступні токсини в косметиці

Оскільки етикетки зі складниками не завжди прості, тому часто споживачам доводиться самостійно їх розшифровувати.

Існує чотири групи інгредієнтів, на які варто звернути увагу через їхній хімічний склад, схильність до накопичення в організмі та ризиків для здоров'я: перфторвуглецеві кислоти (PFAS), речовини, що вивільняють формальдегід, циклічні силікони та бутельований гідрокситолуол (BHT).

Зокрема, перфтороктанові олії (PFAS) сумнозвісні тим, що затримуються як у навколишньому середовищі, так і в організмі через їхні міцні вуглець-фторові зв'язки, і їх пов'язують з ендокринними порушеннями, токсичністю для печінки і навіть раком.

Щоб ідентифікувати інгредієнти PFAS на етикетках косметичних засобів, шукайте PTFE, перфтороктанову кислоту або будь-що, що починається з "перфтор" або "поліфтор".

Консерванти, що вивільняють формальдегід, такі як DMDM ​​гіддантоїн, імідазолідиніл сечовина та кватерніум-15, часто використовуються у косметиці на водній основі та засобах догляду за волоссям для боротьби з ростом мікробів.

Однак, навіть у низьких рівнях формальдегід може викликати контактний дерматит та алергічні реакції, особливо у людей з чутливою шкірою.

Також існують циклічні силікони, такі як циклотетрасилоксан (D4) та циклопентасилоксан (D5), які використовуються для забезпечення гладкої текстури та швидковисихаючих властивостей у праймерах та тональних основах.

Однак, D4 та D5 викликали занепокоєння через їх біоакумуляцію в навколишньому середовищі та потенційні наслідки порушення роботи ендокринної системи.

На що ще звернути увагу

Також, якщо ви бачите "аромат" або "парфуми" без розбивки на його компоненти, це тривожний сигнал. Ці терміни юридично захищені як "комерційна таємниця", що дозволяє брендам уникати розкриття повного хімічного складу своїх ароматичних сумішей, щоб зберегти запатентовані формули.

До того ж вони можуть приховувати десятки, а іноді навіть сотні окремих хімічних речовин, що можуть шкодити здоров'ю. Ця відсутність прозорості особливо поширена в парфумерії, засобах для догляду за волоссям, а також у стійкій косметиці, де аромат та ефективність відіграють велику роль у привабливості для споживачів.

До гучних маркетингових термінів також слід ставитися критично. Слова "натуральний" та "органічний" на етикетці не обов’язково означають, що засіб безпечний.