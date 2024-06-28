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Ця косметична послуга зіпсує шкіру ваших рук, але є спосіб цього уникнути

П'ятниця 28 червня 2024 16:00
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Ця косметична послуга зіпсує шкіру ваших рук, але є спосіб цього уникнути Фото: Лампа для гель-лаку шкодить шкірі рук (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Бюджетна покупка може зберегти молодість рук, навіть якщо вони регулярно потрапляють під ультрафіолетове світло.

Як зберегти молодість рук, які потрапляють під лампу під час манікюру, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова косметолога The Sun.

Як омолодити руки

Cтаріючі руки можна омолодити за допомогою філерів, хімічних пілінгів шкіри та лазерів. Однак використання крему з SPF Factor 50 цілий рік може запобігти потребі в цих дорогих варіантах, оскільки він зменшує шкоду від сонця.

Так само, як УФ-промені шкодять вашому обличчю, вони також впливають на ваші руки. Це стосується тих, хто робить манікюр з покриттям гель-лак, при якому використовується спеціальна лампа.

Ця косметична послуга зіпсує шкіру ваших рук, але є спосіб цього уникнутиЛампа для гель-лаку негативно впливає на шкіру рук (Скриншот)

Використовуйте живильний крем для рук із високим SPF і зволожуйте руки після миття, щоб омолодити та захистити їх.

Надмірний вплив ультрафіолетового світла може призвести до того, що ваші руки старіють швидше, тому пам’ятайте, що те ж саме стосується вашого звичайного гелевого манікюру.

Ви можете придбати манікюрні рукавиці з високим захистом від ультрафіолетового випромінювання, які закриють основну частину вашої руки та відкриють кінчики пальців, що робить їх ідеальною інвестицією проти старіння для тих, хто обирає гелевий манікюр.

Раніше ми повідомляли, чому гель-лак не тримається на нігтях.

Також ми писали, чим можна стерти лак з нігтів, якщо немає ацетону.

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