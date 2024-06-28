Эта косметическая услуга испортит кожу ваших рук, но есть способ этого избежать
Бюджетная покупка может сохранить молодость рук, даже если они регулярно попадают под ультрафиолетовый свет.
Как сохранить молодость рук, попадающих под лампу во время маникюра, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова косметолога The Sun.
Как омолодить руки
Стареющие руки можно омолодить с помощью филеров, химических пилингов кожи и лазеров. Однако использование крема из SPF Factor 50 круглый год может предотвратить потребность в этих дорогостоящих вариантах, поскольку он уменьшает вред от солнца.
Так же, как УФ-лучи вредят вашему лицу, они также влияют на ваши руки. Это касается тех, кто делает маникюр с покрытием гель-лак, при котором используется специальная лампа.
Лампа для гель-лака оказывает негативное влияние на кожу рук (Скриншот).
Используйте питательный крем для рук с высоким SPF и увлажняйте руки после мытья, чтобы омолодить и защитить их.
Чрезмерное влияние ультрафиолетового света может привести к тому, что ваши руки стареют быстрее, поэтому помните, что, это же касается вашего обычного гелевого маникюра.
Вы можете приобрести маникюрные перчатки с высокой защитой от ультрафиолетового излучения, которые закроют основную часть вашей руки и откроют кончики пальцев, что делает их идеальной инвестицией против старения для тех, кто выбирает гелевый маникюр.
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