Ця каша - просто скарбниця здоров'я та "королева" круп. Її мають їсти всі!

Здавна каші вважалися основою здорового харчування. І це не дивно, адже вони є чудовим джерелом енергії, вітамінів та мінералів. Але серед безлічі круп є одна, яка вирізняється своїми унікальними властивостями та користю для організму.
Яку "королеву" каш потрібно включати в раціон всім - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Гречка – це не просто смачна каша, це справжній суперфуд, який має безліч корисних властивостей. Вона багата на:
Гречка корисна для людей будь-якого віку та стану здоров'я. Особливо рекомендується вживати її:
Щоб гречка зберегла всі свої корисні властивості, її потрібно правильно приготувати. Ось кілька порад:
Обирайте якісну крупу
Віддавайте перевагу гречці з цілих зерен, вона містить більше поживних речовин.
Промийте крупу
Перед приготуванням гречку потрібно добре промити під проточною водою.
Варіть на повільному вогні
Гречку краще варити на повільному вогні під кришкою, щоб вона добре пропарилася та зберегла свої корисні властивості.
Не додавайте багато солі
Сіль може зменшити користь гречки, тому краще додавати її зовсім трохи або не додавати зовсім.
До речі, раніше ми писали про крупу, яка продовжує молодість.
Вам буде цікаво дізнатися про поживні властивості круп.
В матеріалі використані джерела - Wikipedia, Eating Well, МОЗ.