Ячна, гречана, кукурудзяна? Яка крупа корисніша: аналіз поживних властивостей
Крупи - це не лише смачний, але й корисний компонент здорового харчування. Вони багаті на вітаміни, мінерали, клітковину та складні вуглеводи. Проте яка крупа найкорисніша?
Які крупи варто додавати до раціону, а які - ні, відповідає РБК-Україна (проект Styler).
Гречка – "цариця круп"
Гречана крупа вважається однією з найбільш поживних. Вона багата на залізо, магній, калій та цинк, а також містить унікальні антиоксиданти. Гречка допомагає нормалізувати рівень цукру в крові, зміцнює серце і судини, а також підтримує імунітет. Завдяки високому вмісту клітковини вона сприяє гарному травленню.
Ячна крупа – джерело енергії
Ячна крупа, виготовлена з подрібненого ячменю, містить вітаміни групи В, які корисні для нервової системи, та фосфор, що підтримує здоров’я кісток. Вона забезпечує тривале відчуття ситості, знижує рівень холестерину і має низький глікемічний індекс, що робить її чудовим вибором для людей із діабетом.
Кукурудзяна крупа – для легкості і гарного настрою
Кукурудзяна крупа має менше калорій, ніж інші, і ідеально підходить для тих, хто дбає про фігуру. Вона багата на вітаміни А, Е і групи В, а також містить клітковину, яка сприяє очищенню організму. Завдяки відсутності глютену кукурудзяна каша підходить людям із целіакією.
Намагайтеся обирати цільнозернові крупи (фото: freepik.com)
Інші корисні крупи
- Овес - підтримує здоров’я серця та знижує рівень холестерину.
- Просо - багате на магній та кремній, корисне для шкіри, волосся і нігтів.
- Рис (особливо коричневий) – джерело енергії та мінералів.
Зазначимо, що тренер та дієтолог Юрій Попко радить споживати українцям цільнозернові крупи через великий вміст в них клітковини, яка необхідна нашому організму.
Найкориснішої крупи, яка б підходила усім без винятку, не існує. Кожна з них має свої унікальні властивості, і для максимального ефекту варто включати різноманітні крупи до раціону. Обирайте ту, яка відповідає вашим потребам і смаковим уподобанням, і не забувайте про баланс у харчуванні!
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В матеріалі використані джерела - МОЗ, Facebook-сторінка тренера Юрія Попка, Eat this, not That.
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