Ця каша покращує зір та якість шкіри, а коштує зовсім дешево

Чим корисна ячна каша

У ячній каші містяться вітаміни A, B, E, P та ряд мікроелементів. Бета-каротин із крупи зробить зір чітким, а токоферол - покращить стан шкіри. Ці два вітаміни у достатній кількості є в ячній каші. Саме тому крупа корисна для шкіри та зору.

Крім того, в ячній крупі міститься велика кількість клітковини та корисних мікроелементів. У процесі виробництва ячної крупи ячмінь піддається мінімальній обробці та дробленню, що дозволяє зберегти всю його користь.

Ячна крупа досить калорійна - у 100 грамах міститься 315 калорій, але її дуже рекомендують дієтологи як зниження ваги за умови повноцінного харчування.

Ячна крупа - профілактика раку

Ячна крупа має оздоровчий ефект і рекомендована для вживання літнім людям, оскільки здатна допомогти при гіпертонії, захворюваннях нирок і судин або застуді.

"Ячка" входить до списку продуктів, здатних онкологічні захворювання та омолодити організм. Ця крупа грає роль природного антибіотика із відсутністю побічних ефектів.

Зазначимо, що ця крупа коштує зовсім недорого і доступна кожному українцю. Її ціна у роздріб стартує від 13.70 гривень за кілограм.

До речі, у ячної крупи дуже мало протипоказань. Однак від продукту варто відмовитись при індивідуальній непереносимості, у випадках загострення хвороб підшлункової залози.