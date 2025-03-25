"Эта волна увеличивается". Врач рассказала, почему в марте в Украине "пик гриппа"

Грипп в Украине обычно "свирепствует" в зимние месяцы, но в этом году вирус "косит" людей даже в марте. Почему так произошло в этом эпидемиологическом сезоне?

Почему грипп до сих пор свирепствует в Украине?

По словам врача, в этом году в Украине пик заболеваемости стартовал позже, но это вариант нормы.

"Слово "обострение" не очень не удачное в этой ситуации. А на самом деле всегда февраль - это пик заболеваемости гриппом. Возможно, немножко позже стартовал этот пик. Но в феврале уже тоже был высокий уровень заболеваемости. В принципе, это сезонный подъем заболеваемости", - сказала Алла Волоха.

Она отметила, что сроки распространения инфекции могут смещаться, потому что обычно циркулирует несколько штаммов гриппа.

"Может раньше что-то начаться, а потом продолжаться, поскольку это не один вариант гриппа циркулирует, а несколько вариантов, они тоже могут меняться", - отметила инфекционист.

По словам Волохи, сейчас мы наблюдаем "большой уровень заболеваемости и респираторно-синцитиальной инфекцией, и большой уровень заболеваемости другими вирусными инфекциями".

"И здесь много факторов. Во-первых, это после пандемический период и период после длительного карантина, когда не было тренировки иммунной системы и когда не было контактов", - отмечает врач.

Когда волна гриппа пойдет на спад?

Эксперт отметила, что количество контактов между людьми увеличивается, потому что люди ходят во время воздушных тревог в укрытие.

"И это тоже увеличивает количество контактов, облегчает передачу респираторных инфекций в детских коллективах. А соответственно когда болеют дети, они приносят домой инфекцию, болеют взрослые", - рассказала медик.

"Заболеваемость гриппом достаточно характерна для конца зимы и начала весны. Эта волна, она более снижается, я бы сказала. В марте она еще, наверное, продолжится, а в апреле пойдет на спад", - резюмировала она.

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