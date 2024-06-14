На відновлення знадобляться місяці: яка помилка може пошкодити нігті

Як влаштовані нігті

Дерматолог Дана Стерн розповів, що нігтьова пластина - це тверда структура, що складається з шарів нігтьових клітин.

Нігтьове ложе - структура м’якої тканини під нігтьовою пластиною, яка забезпечує багатий запас нервів і крові. "Корінь" нігтя називається матриксом нігтя. Його ще називають центром формування нігтів, який включає частково видимий півмісяць біля основи нігтьової пластини.

Кутикули розташовані безпосередньо над нігтьовою пластиною і служать захисним шаром, який запобігає проникненню вологи та інфекцій у нігтьовий блок.

Чому не можна зривати лак для нігтів

Важко встояти перед бажанням здерти лак з нігтів, до того ж ця звичка є одним із найпростіших способів пошкодити нігті.

"У мене є досвідчені клієнти, які думають, що вони знімають лише лак, але насправді вони відшаровують шматки свого натурального нігтя, залишаючи нігтьове ложе відкритим", - пояснив експерт.

Це не тільки може бути болючим, але й оголені нігтьові ложа також можуть зробити нігті більш уразливими до умов навколишнього середовища, що може спричинити подальше пошкодження.

Коли ви наносите лак для нігтів, він прилипає до верхніх шарів нігтьових клітин, які вже можуть бути крихкими та схильними до відшаровування та розшаровування.

Коли лак з нігтів знімається, то ці верхні шари оніхоцитів також можуть бути ненавмисно видалені разом із лаком, залишаючи ніготь з нерівною поверхнею та білими плямами, які називаються кератиновими грануляціями.

Хоча кератинові гранули за своєю суттю не є шкідливими, адже є ознакою зневоднення, і лікування може вимагати взагалі перерви в лаку для нігтів.

Більше того, здирання лаку для нігтів може спричинити стан, який називається онихолизис, при якому нігтьова пластина відділяється від нігтьового ложа.

Окрім видалення поверхневих шарів клітин нігтя та спричинення нерівностей на поверхні, нігтьова пластина може з часом стоншуватися, якщо колупання є постійним і хронічним.

Така звичка може призвести до того, що нігтьове ложе стане червоним і може призвести до чутливості високих і низьких температур.

Чи має значення, який тип лаку ви обираєте

Традиційний лак для нігтів трохи менш шкідливий для здирання, оскільки він має меншу адгезію порівняно з гель-лаком.

Гелеві базові покриття створені для зчеплення з кератином у натуральних нігтях і залишаються, доки їх належним чином не видалять засобом. Ось чому гель-лаки так люблять за довговічність.

Отже, якщо ви здираєте гель-лак, ви відриваєте шматочки свого нігтя, які міцно з’єднані з базовим покриттям.

Що робити, якщо здерли лак з нігтів

Якщо ви постійно використовуєте цю звичку, це може стати проблемою. Кожного разу, коли ви здираєте, ви відшаровуєте шари нігтьової пластини.

Важливо дати нігтям час на відновлення, і це залежить від тяжкості пошкодження.

Варто зазначити, що нігті на ногах ростуть набагато повільніше, ніж на руках, і на відновлення можуть знадобитися місяці.