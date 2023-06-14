Ця амінокислота уповільнює старіння клітин: вона є в рибі, м'ясі та молоці

Чарівна амінокислота

Міжнародна група вчених з'ясувала, що дефіцит такої важливої амінокислоти таурину у людей пов'язаний із віковими захворюваннями. А додавання таурину в їжу продовжило життя і сповільнило старіння на клітинному рівні мишам, черв'якам та мавпам.

Таурин - це амінокислота, яка міститься в продуктах тваринного походження, а в деяких випадках і рослинного походження. Багато таурину в м'ясі, рибі та молоці. А ще ця амінокислота є у більшості енергетичних напоїв.

До речі, саме тому, що вегетаріанці не їдять м'ясо, у них виникає дефіцит таурину. І ця амінокислота вважається умовно незамінною речовиною для дорослих та повністю незамінною – для дітей.

Таурин частково необхідний для здоров'я кісток, серцево-судинної, імунної та нервової систем.

Що показало нове дослідження

Міжнародна група вчених, куди увійшли фахівці з Колумбійського та Вашингтонського університетів, Мюнхенського, Інституту генетики та медицини в Італії та кількох наукових організацій, вирішила з'ясувати, яку роль таурин грає у старінні клітин.

Для початку дослідники виміряли динаміку концентрації таурину в організмі відповідно до віку - у людей та у тварин. Виявилося, що кількість таурину в організмі з віком різко знижується.

У 60-річної людини рівень таурину був лише на третину від тієї кількості, яка є у 5-річних дітей. У 15-річних макак рівень таурину на 85% нижчий, ніж у 5-річних приматів.

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Далі вчені провели експеримент із додаванням таурину до раціону мишей - щодня їм давали 1000 міліграмів. Другій групі – плацебо та загальний раціон харчування не обмежували.

Миші, які отримували таурин, жили довше. Їхня тривалість життя зросла на 10-12% порівняно з тими, хто таурин не отримував. Схожий результат дав експеримент із харчуванням у хробаків.

Мало того, таурин допоміг поліпшити загальні показники здоров'я у мишей: вони з віком менше набирали вагу, у них краще зберігалася кісткова тканина, м'язова сила, витривалість, когнітивні функції. А ще в них менше було ознак тривоги та депресії. Такі самі результати дали експерименти на приматах.

А що в людей?

Більш високий рівень таурину та гіпотаурину в крові корелював з нижчим індексом маси тіла, абдомінальним ожирінням, рівнем глюкози в крові, захворюваністю на цукровий діабет другого типу та рівнем маркера запалення с-реактивного білка (найчутливішого показника рівня пошкодження тканин при запаленні, некрозах, травмі).

А загалом - більш високі показники таурину пов'язані з уповільненням клітинного старіння. Автори дослідження вважають, що дефіцит цієї речовини можна назвати одним із важливих факторів старіння у багатоклітинних створінь.