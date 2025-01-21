Ця 5-хвилинна звичка перед сном може допомогти вам швидко заснути

Як швидко заснути?

Спосіб полягає в наступному - спробуйте написати список завдань, які потрібно виконати наступного дня.

Американські вчені виявили, що всього п'ять хвилин перед сном, витрачені на складання списку справ на наступний день, можуть значно скоротити час засинання. Така проста, але ефективна техніка дозволяє знизити рівень стресу та тривожності, сприяючи якіснішому сну.

Як це працює?

Дослідження, проведене в Університеті Бейлора у 2017 році, показало, що люди, які витрачали кілька хвилин на запис планів перед сном, засинали в середньому на дев'ять хвилин швидше, ніж ті, хто записував вже виконані завдання. Це пояснюється тим, що створення списку допомагає розвантажити мозок і перенести невирішені питання з розуму на папір.

Цей метод, відомий як "когнітивне розвантаження", дозволяє зменшити обсяг розумової роботи, яку наш мозок виконує перед сном. Замість того, щоб турбуватися про завтрашні справи, людина отримує чіткий план дій, що знижує рівень тривожності.

Що радять експерти?

Окрім створення списку справ, фахівці радять:

Виділити час для обдумування турбот - краще це робити в інший час дня, а не в ліжку.

Уникати гаджетів перед сном - блакитне світло від екранів порушує вироблення мелатоніну, що може затримувати засинання.

Практикувати релаксацію – техніки дихання, медитація або легкі фізичні вправи можуть сприяти заспокоєнню.

Організувати справи за допомогою нагадувань - створення електронних списків або використання додатків для планування також може бути корисним.

Ця проста звичка допомагає не лише швидше заснути, але й поліпшити загальну якість сну. Люди, які практикують складання списків справ, часто відзначають, що прокидаються більш відпочилими і готовими до продуктивного дня.