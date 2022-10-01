Готуємо мариновані мідії вдома: більше не треба купувати у магазині
Дуже багато хто любить страви з морепродуктів і купує їх на вагу в супермаркетах. Ви можете легко приготувати їх і вдома.
Рецептом маринованих мідій поділився у Instagram фудблогер із Одеси Валерій Пономар.
Вам знадобляться
- Мідії 500 грамів
- Часник 2 зубки
- Цибуля 2 шт
- Імбир 1 ч.л
- Гострий перець 1/3 шт
- Сіль 1/2 ст.л
- Біле столове вино 150-200 мл
- Вода 1,5л
Покроковий рецепт приготування
Насамперед очистіть мідії від водоростевої ніжки, і промийте під проточною водою.
Воду в каструлі доведіть до кипіння, додайте в неї вино і сіль. Засипте в ємність мідії й доведіть на вогні до кипіння.
Змішайте цибулю з мідіями і дайте добре промаринуватися від 4 годин. Через годину спробуйте мідії на сіль, і якщо є необхідність досоліть. За 4 години вони будуть готові. Смачного!
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