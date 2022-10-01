Готуємо мариновані мідії вдома: більше не треба купувати у магазині

Дуже багато хто любить страви з морепродуктів і купує їх на вагу в супермаркетах. Ви можете легко приготувати їх і вдома.

Вам знадобляться

Мідії 500 грамів

Часник 2 зубки

Цибуля 2 шт

Імбир 1 ч.л

Гострий перець 1/3 шт

Сіль 1/2 ст.л

Біле столове вино 150-200 мл

Вода 1,5л

Покроковий рецепт приготування



Насамперед очистіть мідії від водоростевої ніжки, і промийте під проточною водою.

Воду в каструлі доведіть до кипіння, додайте в неї вино і сіль. Засипте в ємність мідії й доведіть на вогні до кипіння.

Змішайте цибулю з мідіями і дайте добре промаринуватися від 4 годин. Через годину спробуйте мідії на сіль, і якщо є необхідність досоліть. За 4 години вони будуть готові. Смачного!