ua ru
Ср, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Цветная капуста в хрустящей панировке: простой и вкусный рецепт блюда в духовке

Новина українською →
Среда 05 октября 2022 11:46
Цветная капуста в хрустящей панировке: простой и вкусный рецепт блюда в духовке Рецепт цветной капусты в панировке (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

Цветная капуста - это богатый витаминами овощ. Ее можно приготовить не только на сковородке, но и на плите.

Фудблогер Светлана Левицкая поделилась потрясающим блюдом цветной капусты в хрустящей панировке.

Вам понадобятся

Головка цветной капусты

Сухая смесь:

  • панировочные сухари/миндальная мука/молотые орехи ~ 70 г (берите что вам доступнее под рукой, вкусно будет со всем)
  • молотый пармезан ~ 40-50 г
  • смесь трав (прованские) – 1 ст.л
  • сушеный чеснок - 1 ч.л
  • можно добавить еще свои любимые специи

Яичная смесь:

  • 1-2 яйца (в одно обмакивать не очень удобно)
  • соль, перец
  • тертая моцарелла для сочности

Пошаговый рецепт приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов. Из капусты нарежьте стейки толщиной 3 см, как в видео. Яйца взбейте с солью и перцем. Ингредиенты для сухой смеси хорошо перемешайте.

Обмакните стейки в яйцо, затем обваляте в сухой смеси и выложите на пергамент. Остатки сухой смеси высыпьте сверху равномерно на стейки. Запекайте 15-20 минут. Посыпьте моцареллой и запеките еще минут 10-15. Приятного аппетита!

Можно готовить и без моцареллы, тогда в идеале подавать с томатным или йогуртовым соусом.

Читайте также, как приготовить дома маринованные мидии.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт