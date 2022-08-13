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Эти растения токсичны для домашних животных: могут серьезно навредить здоровью

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Суббота 13 августа 2022 22:25
Эти растения токсичны для домашних животных: могут серьезно навредить здоровью Какие растения вредны для животных (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Обычно домохозяйки любят заставить подоконники в домах разнообразными растениями. Однако если с вами живет кот или собака, то стоит быть осторожными, ведь некоторые цветы могут токсичными для четвероногих.

Об этом пишет HuffPost.

В частности, после употребления токсичных цветов, у животных может возникнуть: боль в животе, рвота, диарея и аритмия, а порой им даже может грозить смерть.

Какие растения вредны

Лилия

Этот цветок наиболее опасен для жизни кошек. Ее употребление может вызвать у них острое отравление и нерегулярное сердцебиение. В частности, животному достаточно просто лизнуть пыльцу, чтобы ухудшилось самочувствие.

Специалисты говорят, что у собак может возникнуть диарея и боль в животе. Важно оказать животным помощь в первые 18 часов.

Эти растения токсичны для домашних животных: могут серьезно навредить здоровьюЛилия токсичная для животных (freepik)

Клещевина

Если любое животное проглотит ядовитое семя клещевины, то ему грозит печеночная и почечная недостаточность, а также смерть.

Основные признаки отравления: потеря аппетита, чрезмерная жажда, слабость, дрожь, потеря координации, затрудненное дыхание и лихорадка.

Эти растения токсичны для домашних животных: могут серьезно навредить здоровьюКлещевина токсичное для животных растение (wikipedia)

Олеандр

После употребления такого цветущего растения у кошек и собак может возникнуть диарея, аритмия и даже остановка сердца.

Эти растения токсичны для домашних животных: могут серьезно навредить здоровьюОлеандр вреден для животных (wikipedia)

Наперстянка

Животное может получить сердечную недостаточность, если проглотит это растение. Все потому, что такое садовое растение содержит сильные химические вещества.

Эти растения токсичны для домашних животных: могут серьезно навредить здоровьюНаперстянка вредна для животных (wikipedia)

Тюльпаны, нарциссы и гиацинты

По словам экспертов, если животное съест только верхнюю часть этих цветов, то оно получит расстройство желудка.

Однако важно помнить, что луковицы этих цветов токсичны и могут вызывать изменения частоты сердечных сокращений, ритма и кровяного давления.

Эти растения токсичны для домашних животных: могут серьезно навредить здоровьюЭти растения токсичны для домашних животных: могут серьезно навредить здоровьюЭти растения токсичны для домашних животных: могут серьезно навредить здоровьюКакие растения вредны для животных (wikipedia)

Саговая пальма

Если домашнее животное съест листья этого декоративного растения, то может возникнуть печеночная недостаточность, сильное расстройство желудка и даже смерть.

Эти растения токсичны для домашних животных: могут серьезно навредить здоровьюСаговая пальма вредна для животных (wikipedia)

Каланхое

Из-за ярких цветов животное может отведать каланхоэ. В результате может возникнуть расстройство желудка.

Эти растения токсичны для домашних животных: могут серьезно навредить здоровьюКаланхоэ вредное для животных растение (freepik)

Азалия

Проглотив большое количество этого цветка, животное может отравиться.

Эти растения токсичны для домашних животных: могут серьезно навредить здоровьюАзалия вредное для животных растение (freepik)

Ранее мы сообщали, можно ли пускать собаку на кровать.

Также мы писали, какие комнатные растения выгоняют из дома болезни.

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