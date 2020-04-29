Эти комнатные растения изгоняют из дома болезни: полный список и фото

Комнатные растения-целители (гербера, фото: rastenievod.com)

Комнатные растения способны очищать воздух в доме и лечить своих хозяев

Некоторые комнатные растения обладают настоящими свойствами домашних докторов и целителей. Они очищают воздух в доме от вредных веществ, таких как дым от пожаров, выхлопные газы, обеззараживают помещение, увлажняют воздух, и конечно же радуют глаз. А кое-каких зеленых друзей просто необходимо держать, если дома есть курильщик.

Некоторые комнатные цветы и их свойства - алоэ, фикус, хлорофитум - знакомы многим, но о свойствах ряда растений многие люди и не догадываются. Какие растения нужно завести дома, чтобы члены семьи реже болели - читайте в нашем материале.

Хлорофитум

"Легкими" любой квартиры может стать хлорофитум. Этот неприхотливый кустик способен вбирать из воздуха в себя большинство токсичных веществ, а еще окиси углерода. Он занимает первенство среди всех комнатных растений по выделению кислорода и по способности очищать воздух от формальдегидов.

Большинство цветоводов полагает, что такое растение очень просто выглядит. Однако стоит его подвесить, он сразу преобразиться. Ну и не забывайте вовремя пересаживать в горшок попросторнее - корней у хлорофитума много.

Хлорофитум (фото: rastenievod.com)

Фикус Бенджамина

В числе первых среди комнатных растений, способных сделать воздух в комнате чистым, это деревце с мелкими листочками. Фикус может удалить из воздуха пыль, а также различные вредные соединения, которые выделяются предметами, сделанными из пластика, и некоторой мебелью.

Такой фикус также интересен тем, что во время роста его стебли можно закручивать, придавая им различные нестандартные формы.

Фикус Бенджамина (фото: rastenievod.com)

Спатифиллум

Именуемое в народе "женским счастьем", растение обладает красивыми белыми цветками. Такое растение способно украсить практически любую комнату, так как обладает эффектным внешним видом. А еще оно отличается своим трудолюбием: довольно хорошо очищает воздух в комнате от спор плесени, а еще от формальдегида и трихлорэтилена.

Спатифиллум (фото: rastenievod.com)

Пеларгония

Красавица пеларгония он может очистить воздух от патогенных микроорганизмов. Это удивительное свойство связано с тем, что в кусте содержатся эфирные масла, и если у человека не имеется противопоказаний, то они также окажут благотворное влияние на его организм. Так, было замечено, что пеларгония нормализует состояние нервной системы и способствует улучшению сна.

При этом пеларгония может влиять на аллергиков, поэтому прежде чем обзавестись цветущим кустиком еще раз взвесьте все "за" и "против".

Пеларгония (фото: rastenievod.com)

Сансевиерия

"Тещин язык" полезен тем, что может очищать воздух в помещении от формальдегидов и оксидов азота, данный факт был доказан учеными. Сансевиерия прекрасно подойдет для различных комнат, в том числе для детской и кухни.

Кроме того, она невероятно вынослива. Ни жара, ни засуха растению не страшна. Так что если вы из ленивых цветоводов-любителей - это растение просто идеально для вашего дома.

Сансевиерия (фото: rastenievod.com)

Бамбуковая пальма

Настоящим украшением любого дома станет бамбуковая пальма, либо хамедорея. Она увлажняет воздух, благодаря чему в комнате дышится значительно легче, а еще оно может очистить его от формальдегидов.

Но если вы захотите выращивать его в своем доме, то учтите, что куст в комнатных условиях в высоту в среднем достигает 200 см. Зато такая пальма невероятно красива и к тому же весьма полезна.

Хамедорея (фото: rastenievod.com)

Гербера

Множество цветоводов ошибочно считает, что гербера хоть и очень красива, но абсолютно бесполезна. И поэтому ее используют только для того, чтобы украсить свое жилье. Однако мало кто догадывается, что она не так уж и проста, как кажется. Дело в том, что такой цветок способен удалить из воздуха бензол, а еще он способствует улучшению сна.

Гербера (фото: rastenievod.com)

Кипарисовик

Такое растение, как кипарисовик способно поглотить из воздуха пыль, а вместе с ней и отрицательные ионы, которые излучаются электрическими приборами. А еще этот цветок способен разрядить воздух в помещении за счет того, что он отдает положительные ионы взамен поглощенных отрицательных. Благодаря этому воздух становится намного чище и наполняется свежестью.

Кипарисовик (фото: rastenievod.com)

Лимон и апельсин

Все лимонные и апельсиновые деревья оказывают положительное влияние на воздух. Та комната, где находится такое растение, обладает воздухом, очищенным от различных патогенных бактерий и микробов.

В состав цитрусовых входят эфирные масла, которые оказывают положительное влияние на состояние человеческого организма, при этом воздух в комнате становится очень свежим.

Лимон (фото: rastenievod.com)

Бегония

Бегония украшает подоконники во многих домах и не зря. Дело в том, что она способна поглощать пыль, а также увлажнять воздух. Но при этом кустик нужно обязательно систематически увлажнять из распылителя, чтобы он смог вновь поглощать пыль (наподобие пылесоса). А еще такое растение способно истребить большую часть микробов и грибков, находящихся в воздухе. Также они помогают справиться с излучением электрических приборов.

В мире существует около 1600 видов этого комнатного растения - едва ли не самое большое семейство. Но узнать ее очень просто - по стреловидному и обязательно ассиметричному листу.

Бегония (фото: rastenievod.com)

Лавр благородный

Лавр очень популярен у западных цветоводов, зато у нас его можно встретить не так уж и часто. Однако это растение невероятно полезно! Оно удаляет из воздуха различные болезнетворные микробы и пыль, а также способно помочь при разнообразных болезнях. Хоть оно внешне и смотрится простовато, такой цветок отличается своим мощным лекарственным и очищающим эффектом.

Лавр (фото: rastenievod.com)

Диффенбахия

Диффенбахию просто необходимо выращивать тем людям, у которых часто наблюдаются болезни легких. Дело в том, что такое растение способно истребить стафилококки, которые способствуют развитию различных болезней. Еще этот цветок может выявлять и истреблять те ядовитые вещества (ксилол и толуол), которые выделяются лакокрасочным покрытием стен либо полов.

Диффенбахия (фото: rastenievod.com)

Драцена

Еще одним комнатным растением, прекрасно очищающим воздух, является драцена. Если таким цветком украсить свой подоконник, то можно не волноваться о том, что во время проветривания в комнату попадут выхлопные газы либо иной неприятный запах с улицы. Этот милый кустик хорошо очищает воздух от бензола, а также от трихлорэтилена, который может попасть в комнату вместе с выхлопами.

Драцена (фото: rastenievod.com)

Алоэ

Вероятно, самым известным "зеленым целителем" является алоэ. Оно способно вобрать из воздуха формальдегид, который выделяется новой мебелью. А еще такой цветок может избавить от различных заболеваний. Алоэ сможет оказать помощь при простуде и насморке. Для профилактики и лечения таких заболеваний рекомендуется капать в нос несколько капелек сока алоэ. В состав алоэ входят фитонциды, способствующие стимуляции работы головного мозга, а еще снятию физической усталости.

Алоэ (фото: rastenievod.com)

Шеффлера

Такое растение как шеффлера прекрасно подходит курильщикам либо тем, у кого в доме живет курящий человек. Дело в том, что оно впитывает из воздуха никотин и смолы, при этом нейтрализуя их.

Этот цветок обладает очень эффектным внешним видом. При выращивании нужно учесть, что куст будет обладать насыщенной зелено-желтой окраской только в том случае, если он будет получать очень большое количество рассеянного света.

Шеффлера (фото: rastenievod.com)

Ранее мы писали, какие комнатные растения строго запрещено держать в детской комнате.