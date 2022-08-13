Ці рослини токсичні для домашніх тварин: можуть серйозно зашкодити здоров'ю

Зазвичай домогосподині люблять заставити підвіконня у будинках різноманітними рослинами. Однак якщо з вами живе кіт чи собака, то варто бути обережними, адже деякі квіти можуть токсичними для чотирилапих.

Про це пише HuffPost .

Зокрема, після вживання токсичних квітів, у тварини може виникнути: біль у животі, блювота, діарея та аритмія, а часом їм навіть може загрожувати смерть.

Які рослини шкідливі

Лілія

Ця квітка найбільш небезпечна для життя кішок. Її вживання може викликати у них гостре отруєння та нерегулярне серцебиття. Зокрема, тварині достатньо просто лизнути пилок, щоб погіршилось самопочуття.

Фахівці кажуть, що у собак може виникнути діарея та біль у животі. Важливо надати тваринам допомогу у перші 18 годин.

Лілія токсична для тварин (freepik)

Рицина

Якщо будь-яка тварина проковтне отруйне насіння рицини, то їй загрожує печінкова та ниркова недостатність, а також смерть.

Основні ознаки отруєння: втрата апетиту, надмірна спрага, слабкість, тремтіння, втрата координації, утруднене дихання та лихоманка.

Рицина токсична для тварин рослина (wikipedia)

Олеандр

Після вживання такої квітучої рослини у кішок та собак може виникнути діарея, аритмія і навіть зупинка серця.

Олеандр шкідливий для тварин (wikipedia)

Наперстянка

Тварина може отримати серцеву недостатність, якщо проковтне цю рослину. Все тому, що така садова рослина містить сильні хімічні речовини.

Наперстянка шкідлива для тварин (wikipedia)

Тюльпани, нарциси та гіацинти

За словами експертів, якщо тварина з'їсть тільки верхню частину цих квітів, то вона отримає розлад шлунка.

Однак важливо пам'ятати, що цибулини цих квітів токсичні і можуть викликати зміни частоти серцевих скорочень, ритму та кров'яного тиску.

Які рослини шкідливі для тварин (wikipedia)

Сагова пальма

Якщо домашня тварина з'їсть листя цієї декоративної рослини, то може виникнути печінкова недостатність, сильний розлад шлунка і навіть смерть.

Сагова пальма шкідлива для тварин (wikipedia)

Каланхое

Через яскраві квіти тварина може скуштувати каланхое. В результаті може виникнути розлад шлунка.

Каланхое шкідлива для тварин рослина (freepik)

Азалія

Проковтнувши велику кількість цієї квітки, тварина можуть отруїтися.

Азалія шкідлива для тварин рослина (freepik)