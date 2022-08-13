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Ці рослини токсичні для домашніх тварин: можуть серйозно зашкодити здоров'ю

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Субота 13 серпня 2022 22:25
Ці рослини токсичні для домашніх тварин: можуть серйозно зашкодити здоров'ю Які рослини шкідливі для тварин (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зазвичай домогосподині люблять заставити підвіконня у будинках різноманітними рослинами. Однак якщо з вами живе кіт чи собака, то варто бути обережними, адже деякі квіти можуть токсичними для чотирилапих.

Про це пише HuffPost.

Зокрема, після вживання токсичних квітів, у тварини може виникнути: біль у животі, блювота, діарея та аритмія, а часом їм навіть може загрожувати смерть.

Які рослини шкідливі

Лілія

Ця квітка найбільш небезпечна для життя кішок. Її вживання може викликати у них гостре отруєння та нерегулярне серцебиття. Зокрема, тварині достатньо просто лизнути пилок, щоб погіршилось самопочуття.

Фахівці кажуть, що у собак може виникнути діарея та біль у животі. Важливо надати тваринам допомогу у перші 18 годин.

Ці рослини токсичні для домашніх тварин: можуть серйозно зашкодити здоров'юЛілія токсична для тварин (freepik)

Рицина

Якщо будь-яка тварина проковтне отруйне насіння рицини, то їй загрожує печінкова та ниркова недостатність, а також смерть.

Основні ознаки отруєння: втрата апетиту, надмірна спрага, слабкість, тремтіння, втрата координації, утруднене дихання та лихоманка.

Ці рослини токсичні для домашніх тварин: можуть серйозно зашкодити здоров'юРицина токсична для тварин рослина (wikipedia)

Олеандр

Після вживання такої квітучої рослини у кішок та собак може виникнути діарея, аритмія і навіть зупинка серця.

Ці рослини токсичні для домашніх тварин: можуть серйозно зашкодити здоров'юОлеандр шкідливий для тварин (wikipedia)

Наперстянка

Тварина може отримати серцеву недостатність, якщо проковтне цю рослину. Все тому, що така садова рослина містить сильні хімічні речовини.

Ці рослини токсичні для домашніх тварин: можуть серйозно зашкодити здоров'юНаперстянка шкідлива для тварин (wikipedia)

Тюльпани, нарциси та гіацинти

За словами експертів, якщо тварина з'їсть тільки верхню частину цих квітів, то вона отримає розлад шлунка.

Однак важливо пам'ятати, що цибулини цих квітів токсичні і можуть викликати зміни частоти серцевих скорочень, ритму та кров'яного тиску.

Ці рослини токсичні для домашніх тварин: можуть серйозно зашкодити здоров'юЦі рослини токсичні для домашніх тварин: можуть серйозно зашкодити здоров'юЦі рослини токсичні для домашніх тварин: можуть серйозно зашкодити здоров'юЯкі рослини шкідливі для тварин (wikipedia)

Сагова пальма

Якщо домашня тварина з'їсть листя цієї декоративної рослини, то може виникнути печінкова недостатність, сильний розлад шлунка і навіть смерть.

Ці рослини токсичні для домашніх тварин: можуть серйозно зашкодити здоров'юСагова пальма шкідлива для тварин (wikipedia)

Каланхое

Через яскраві квіти тварина може скуштувати каланхое. В результаті може виникнути розлад шлунка.

Ці рослини токсичні для домашніх тварин: можуть серйозно зашкодити здоров'юКаланхое шкідлива для тварин рослина (freepik)

Азалія

Проковтнувши велику кількість цієї квітки, тварина можуть отруїтися.

Ці рослини токсичні для домашніх тварин: можуть серйозно зашкодити здоров'юАзалія шкідлива для тварин рослина (freepik)

Раніше ми повідомляли, чи можна пускати собаку на ліжко.

Також ми писали, які кімнатні рослини виганяють з дому хвороби.

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