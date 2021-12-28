Можно ли пускать собаку на кровать: ответ вас удивит

Почти все владельцы домашних животных позволяют своим питомцам спать вместе с ними в постели. Однако, у ученых разделились мнения относительно того, влияет ли животное на качество сна человека.

Так, специалисты говорят, что домашние животные положительно влияют на жизнь человека. Также ученые провели новое исследование и выяснили, как влияет пушистый любимец на сон хозяина.

Ученые из клиники Мейо проанализировали 40 человек и их собак, чтобы определить, влияет ли пребывание собаки в спальне или в постели на качество сна человека. В частности, они измеряли эффективность и время сна, сравнивая, сколько люди спали вместе с питомцем и без него.

Результаты исследования показали, что человек без домашнего животного спит примерно 85% времени. А вот с животным время сна уменьшается до 83%.

Отмечается, что люди жертвуют всего 14 минутами своего сна, если рядом находится домашнее животное.

Кроме того, собак, которые постоянно спят вместе с владельцами, очень трудно отучить от кровати.

К тому же некоторые ученые считают, что допуск собаки к постели может привести к проблемам в поведении питомца. Однако, на самом деле совместный сон может привести только к более крепкой связи с пушистым питомцем.