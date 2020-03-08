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Цветы и песни: украинские политики поздравили женщин с 8 марта

STYLERЖизнь    08.03.2020 - 22:01
Цветы и песни: украинские политики поздравили женщин с 8 марта
8 марта в Украине (фото: pixabay.com)

Украинские политики поздравили женщин с восьмым марта

8 марта женщин поздравляли не только их родные и близкие, но и политики, которые не остались в стороне и в социальных сетях оставили свои пожелания в честь Международного женского дня.

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил подвиги украинских женщин и отметил, что женщины защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство.

Кроме того, они умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мужчины, положили свои вещи.

Цветы и песни: украинские политики поздравили женщин с 8 марта

Скриншот с Facebook

Интересно, но риторика главы государства была похожа на то, что на несколько часов раньше написал Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Цветы и песни: украинские политики поздравили женщин с 8 марта

Скриншот с Facebook

Нардеп от "Евросолидарности" Ахтем Чийгоз призвал освободить Крым от оккупантов. Он также напомнил, что 8 марта 2014 года женщины вышли на протест против аннексии полуострова.

Цветы и песни: украинские политики поздравили женщин с 8 марта

Скриншот с Facebook

Новый премьер-министр Украины Денис Шминаль опубликовал у себя в Facebook поздравительную открытку.

Цветы и песни: украинские политики поздравили женщин с 8 марта

Скриншот с Facebook

Нардеп Илья Кива также поздравил женщин с праздником и в качестве иллюстрации выбрал селфи с тренажерного зала.

Цветы и песни: украинские политики поздравили женщин с 8 марта

Скриншот с Facebook

На своей стрнице в Facebook Юлия Тимошенко также поздравила женщин с 8 марта.

Цветы и песни: украинские политики поздравили женщин с 8 марта

Скриншот с Facebook

А вот бывший народный депутат Олег Ляшко придумал креативное поздравление и записал на видео песню. Он также подчеркнул, что вся его нежность и любовь к его девочкам - в этой песне. Также Ляшко поприветствовал всех украинских женщин с праздником весны.

Олег Ляшко поздравил женщин песней (видео: facebook.com/O.Liashko)

Напомним, что Илья Кива решил раздать цветы в Верховной Раде, но стал посмешищем.

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