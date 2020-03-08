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Квіти і пісні: українські політики привітали жінок з 8 березня

STYLERЖиття    08.03.2020 - 22:01
Квіти і пісні: українські політики привітали жінок з 8 березня
8 березня в Україні (фото: pixabay.com)

Українські політики привітали жінок з восьмим березня

8 березня жінок вітали не лише їх рідні та близькі, але й політики, які не залишилися осторонь і в соціальних мережах залишили свої побажання на честь Міжнародного жіночого дня.

Президент України Володимир Зеленський перерахував подвиги українських жінок і зазначив, що жінки захищають Батьківщину, вчать дітей, лікують, рятують життя, керують компаніями, роблять наукові відкриття і створюють мистецтво.

Крім того, вони примудряються поєднувати роботу, сім'ю, друзів, відпочинок, спорт, саморозвиток, благодійність та ще пам'ятають, де чоловіки, які поклали свої речі.

Квіти і пісні: українські політики привітали жінок з 8 березня

Скріншот з Facebook

Цікаво, але риторика глави держави була схожа на те, що на кілька годин раніше написав Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

Квіти і пісні: українські політики привітали жінок з 8 березня

Скріншот з Facebook

Нардеп від "Євросолідарності" Ахтем Чийгоз закликав звільнити Крим від окупантів. Він також нагадав, що 8 березня 2014 року жінки вийшли на протест проти анексії півострова.

Квіти і пісні: українські політики привітали жінок з 8 березня

Скріншот з Facebook

Новий прем'єр-міністр України Денис Шминаль опублікував у себе в Facebook вітальну листівку.

Квіти і пісні: українські політики привітали жінок з 8 березня

Скріншот з Facebook

Нардеп Ілля Ківа також привітав жінок зі святом і в якості ілюстрації вибрав селфі з тренажерного залу.

Квіти і пісні: українські політики привітали жінок з 8 березня

Скріншот з Facebook

На своїй стрнице у Facebook Юлія Тимошенко також привітала жінок з 8 березня.

Квіти і пісні: українські політики привітали жінок з 8 березня

Скріншот з Facebook

А ось колишній народний депутат Олег Ляшко придумав креативне привітання і записав на відео пісню. Він також підкреслив, що вся його ніжність і любов до його дівчаткам - в цій пісні. Також Ляшко привітав всіх українських жінок зі святом весни.

Олег Ляшко привітав жінок піснею (відео: facebook.com/O.Liashko)

Нагадаємо, що Ілля Ківа вирішив роздати квіти у Верховній Раді, але став посміховиськом.

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