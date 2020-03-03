Кива решил раздать цветы в Раде, но стал посмешищем: весеннее обострение

Илья Кива (фото: РБК-Украина)

Народный депутат Илья Кива дарил женщинам цветы в Верховной Раде

Илья Кива снова решил выделиться, и на этот раз пришел в Верховную Раду с охапкой букетов цветов, которые он дарил всем женщинам, включая журналистов. Таким образом, депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - за жизнь" поздравил женщин с началом весны.

Киву сопровождали несколько помощников, которые держали букеты тюльпанов в розовых и голубых обертках. Несмотря на то, что нардеп дарил цветы всем женщинам, принять букет от скандального депутата решились не все. Это видно на видео, которое выложили в YouTube.

Кива раздает в Раде цветы (видео: YouTube)

Пользователи сети прокомментировали это.

У шизоидов явно весеннее обострение...

Лучше бы бабушкам хлеба раздал;

А не жалко живые цветы срывать ради пиара? Природу надо беречь;

На месте женщин, получавших из его рук цветы, я бы их отдал назад, ритуальному агентству;

Складывается ощущение что Кива в Раду по приколу ходит, для собственного развлечения.

Напомним, что Илье Киве вспомнили его протест против празднования 23 февраля. В 2015 году нардеп был ярым противником празднования в Украине советского праздника. При этом в 2020 году он послал всех и поздравил украинцев с Днем защитника отечества.

Кроме того, Кива написал на своей странице в Facebook пост, в котором призвал украинцев трезветь и отметил, что раньше он ошибался по поводу 23 февраля.

Ранее сообщалось о том, что в Николаеве депутату от "Оппозиционного блока" Павлу Зоткину разбили яйцо об голову из-за поздравления с 23 февраля.