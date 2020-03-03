Кива решил раздать цветы в Раде, но стал посмешищем: весеннее обострение

Народный депутат Илья Кива дарил женщинам цветы в Верховной Раде
Илья Кива снова решил выделиться, и на этот раз пришел в Верховную Раду с охапкой букетов цветов, которые он дарил всем женщинам, включая журналистов. Таким образом, депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - за жизнь" поздравил женщин с началом весны.
Киву сопровождали несколько помощников, которые держали букеты тюльпанов в розовых и голубых обертках. Несмотря на то, что нардеп дарил цветы всем женщинам, принять букет от скандального депутата решились не все. Это видно на видео, которое выложили в YouTube.
Кива раздает в Раде цветы (видео: YouTube)
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Напомним, что Илье Киве вспомнили его протест против празднования 23 февраля. В 2015 году нардеп был ярым противником празднования в Украине советского праздника. При этом в 2020 году он послал всех и поздравил украинцев с Днем защитника отечества.
Кроме того, Кива написал на своей странице в Facebook пост, в котором призвал украинцев трезветь и отметил, что раньше он ошибался по поводу 23 февраля.
Ранее сообщалось о том, что в Николаеве депутату от "Оппозиционного блока" Павлу Зоткину разбили яйцо об голову из-за поздравления с 23 февраля.