Открытки с 8 марта: красивые стихи и картинки для поздравления

На 8 марта кроме настоящих цветов и подарков принято рассылать СМС с красивыми словами. Оригинальные поздравления для праздника всех женщин - в материале Styler
8 марта 2020 украинцы будут поздравлять своих любимых девушек, жен, мам, сестер, дочерей, подруг и всех представительниц прекрасного пола. Styler собрал красивые и оригинальные стихи и открытки, которыми можно сделать приятный сюрприз главным женщинам в вашей жизни.
Милая, родная, с праздником весенним!
Ты - моя награда и мое спасение.
Что тебя я встретил, это просто чудо.
Без тебя один я - не хочу, не буду.
Я тебе желаю жизни безмятежной,
Оставайся дальше ласковой и нежной.
Пусть глаза сияют, а душа поет,
Ангел от страданий пусть убережет!
***
С 8 Марта, солнышко родное.
С праздником, любимая моя.
Для меня ты лучшая на свете,
Самая красивая звезда.
Я хочу, чтоб были всегда вместе,
Чтоб счастливой ты всегда была.
Без тебя мне жить неинтересно.
Будь здоровой, ласточка моя.
С восьмым марта, мой котенок!
Поздравление с 8 марта любимой женщине
Мамочка моя родная,
С 8 Марта, дорогая!
Я скажу тебе любя:
Лучше в мире нет тебя.
Я тебе желаю счастья,
Пусть уходят все ненастья.
Красоты, любви, тепла!
Будь здоровой ты всегда!
***
Слов любви искать не надо,
В сердце есть они моём.
Тебя, мамочка родная,
Поздравляю с Женским днем.
Я желаю, чтоб улыбка
На лице твоем цвела,
Чтоб ты, мама, не болела,
Чтоб здоровою была.
Я тебе восьмого марта
Подарю любовь свою.
Мама, лучшая на свете,
Больше всех тебя люблю.
Поздравление с 8 марта маме
Бабуля, родная моя,
С 8 Марта поздравляю тебя.
Побольше ласки и тепла желаю,
Крепко-крепко обнимаю.
Глаза чтобы слез не знали,
От радости они сверкали.
Неприятности пусть не случаются,
А мечты всегда сбываются.
***
Лучше бабушки любимой
Никого на свете нет.
С Восьмым марта поздравляю,
Ей желаю долгих лет.
Пусть от счастья расцветает,
Улыбается, поет,
Пирогами угощает
И грустить нам не дает!
Поздравление с 8 марта бабушке
С 8 Марта поздравляю,
Моя милая сестра,
Счастья я тебе желаю,
Будь красивой ты всегда!
Будь успешной, самой доброй,
Не грусти ты никогда,
И не будь ты одинокой,
Пусть в душе цветет весна!
***
Сестренка, в день 8 Марта
Желаю страсти и азарта,
Признаний, много нежных слов,
Подарков, радости, цветов,
Улыбок, чуткого вниманья,
Сочувствия и пониманья,
И солнышко пускай целует,
А муж пусть ценит и балует.
Поздравление с 8 марта сестре
Дочурка родная, кровинка моя,
Поздравить хочу с 8 Марта тебя.
От чистого сердца желаю тебе
Быть самой счастливой на этой земле.
Любимой работы, карьерного роста,
Чтоб жить тебе было уютно и просто,
И честного шефа, чтоб зря не журил,
Большого здоровья и множество сил.
Мужского плеча очень крепкого рядом,
Хороших и верных по жизни подруг.
И помни: всегда где-то рядом есть мама,
Когда тебе помощь нужна будет вдруг.
***
Судьба подарила мне ангелочка -
Красивую, умную, лучшую дочку!
И я с 8 Марта тебя поздравляю,
Любимая, милая, дочка родная!
Пускай в твоей жизни лишь солнышко светит,
Будь самой счастливою ты на планете.
Влюбляйся, танцуй, веселись и мечтай,
Пусть жизнь твоя будет похожей на рай!
Поздравление с 8 марта дочке
Ой, подружка, как дела?
Я скучаю без тебя,
Очень крепко обнимаю,
С 8 Марта поздравляю!
Будь здорова ты всегда,
Счастлива и весела,
Никогда не унывай,
Про меня не забывай.
Знай, что я тебя люблю,
Дружбой нашей дорожу.
***
С 8 Марта поздравляю,
Ярких красок пожелаю.
Ты красивой всегда будь,
Про проблемы позабудь!
Ты цвети и развивайся,
И всегда ты улыбайся.
Ты подруга лучшая,
Мудрая, нескучная!
Поздравление с 8 марта подруге
Ранее мы писали, какие подарки на 8 марта могут навлечь беду, а также, какие цветы не стоит дарить любимым женщинам в Международный женский день.