Открытки с 8 марта: красивые стихи и картинки для поздравления

8 марта 2020 (фото: freepik.com)

На 8 марта кроме настоящих цветов и подарков принято рассылать СМС с красивыми словами. Оригинальные поздравления для праздника всех женщин - в материале Styler

8 марта 2020 украинцы будут поздравлять своих любимых девушек, жен, мам, сестер, дочерей, подруг и всех представительниц прекрасного пола. Styler собрал красивые и оригинальные стихи и открытки, которыми можно сделать приятный сюрприз главным женщинам в вашей жизни.

Поздравление для любимой с 8 марта

Милая, родная, с праздником весенним!

Ты - моя награда и мое спасение.

Что тебя я встретил, это просто чудо.

Без тебя один я - не хочу, не буду.



Я тебе желаю жизни безмятежной,

Оставайся дальше ласковой и нежной.

Пусть глаза сияют, а душа поет,

Ангел от страданий пусть убережет!

***

С 8 Марта, солнышко родное.

С праздником, любимая моя.

Для меня ты лучшая на свете,

Самая красивая звезда.



Я хочу, чтоб были всегда вместе,

Чтоб счастливой ты всегда была.

Без тебя мне жить неинтересно.

Будь здоровой, ласточка моя.

С восьмым марта, мой котенок!

Поздравление с 8 марта любимой женщине

Как поздравить маму с праздником

Мамочка моя родная,

С 8 Марта, дорогая!

Я скажу тебе любя:

Лучше в мире нет тебя.



Я тебе желаю счастья,

Пусть уходят все ненастья.

Красоты, любви, тепла!

Будь здоровой ты всегда!

***

Слов любви искать не надо,

В сердце есть они моём.

Тебя, мамочка родная,

Поздравляю с Женским днем.



Я желаю, чтоб улыбка

На лице твоем цвела,

Чтоб ты, мама, не болела,

Чтоб здоровою была.



Я тебе восьмого марта

Подарю любовь свою.

Мама, лучшая на свете,

Больше всех тебя люблю.

Поздравление с 8 марта маме

Лучшей бабушке в мире

Бабуля, родная моя,

С 8 Марта поздравляю тебя.

Побольше ласки и тепла желаю,

Крепко-крепко обнимаю.



Глаза чтобы слез не знали,

От радости они сверкали.

Неприятности пусть не случаются,

А мечты всегда сбываются.

***

Лучше бабушки любимой

Никого на свете нет.

С Восьмым марта поздравляю,

Ей желаю долгих лет.

Пусть от счастья расцветает,

Улыбается, поет,

Пирогами угощает

И грустить нам не дает!

Поздравление с 8 марта бабушке

Поздравление сестренке с 8 марта

С 8 Марта поздравляю,

Моя милая сестра,

Счастья я тебе желаю,

Будь красивой ты всегда!



Будь успешной, самой доброй,

Не грусти ты никогда,

И не будь ты одинокой,

Пусть в душе цветет весна!

***

Сестренка, в день 8 Марта

Желаю страсти и азарта,

Признаний, много нежных слов,

Подарков, радости, цветов,

Улыбок, чуткого вниманья,

Сочувствия и пониманья,

И солнышко пускай целует,

А муж пусть ценит и балует.

Поздравление с 8 марта сестре

Красивые стихи для доченьки

Дочурка родная, кровинка моя,

Поздравить хочу с 8 Марта тебя.

От чистого сердца желаю тебе

Быть самой счастливой на этой земле.



Любимой работы, карьерного роста,

Чтоб жить тебе было уютно и просто,

И честного шефа, чтоб зря не журил,

Большого здоровья и множество сил.



Мужского плеча очень крепкого рядом,

Хороших и верных по жизни подруг.

И помни: всегда где-то рядом есть мама,

Когда тебе помощь нужна будет вдруг.

***

Судьба подарила мне ангелочка -

Красивую, умную, лучшую дочку!

И я с 8 Марта тебя поздравляю,

Любимая, милая, дочка родная!



Пускай в твоей жизни лишь солнышко светит,

Будь самой счастливою ты на планете.

Влюбляйся, танцуй, веселись и мечтай,

Пусть жизнь твоя будет похожей на рай!

Поздравление с 8 марта дочке

Для лучшей подруги в мире на 8 марта

Ой, подружка, как дела?

Я скучаю без тебя,

Очень крепко обнимаю,

С 8 Марта поздравляю!

Будь здорова ты всегда,

Счастлива и весела,

Никогда не унывай,

Про меня не забывай.

Знай, что я тебя люблю,

Дружбой нашей дорожу.

***

С 8 Марта поздравляю,

Ярких красок пожелаю.

Ты красивой всегда будь,

Про проблемы позабудь!



Ты цвети и развивайся,

И всегда ты улыбайся.

Ты подруга лучшая,

Мудрая, нескучная!

Поздравление с 8 марта подруге

Ранее мы писали, какие подарки на 8 марта могут навлечь беду, а также, какие цветы не стоит дарить любимым женщинам в Международный женский день.