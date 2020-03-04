Эти цветы категорически нельзя дарить на 8 марта: навлечете беду

8 марта 2020 года украинцы отпразднуют уже в воскресенье. Конечно же мужчины захотят порадовать своих жен, девушек, дочерей, мам, сестер и коллег подарками и цветами. Но некоторые цветы могут не только расстроить или разочаровать, но и навлечь беду на получателя букета.

Какие цветы нельзя дарить на 8 марта

Красные гвоздики

Большинство людей ассоциируют красные гвоздики с цветами, положенными у подножья памятника. А острые лепестки гвоздик считаются признаком агрессии. Кроме того красная гвоздика исторически имеет зловещий смысл - с ней ассоциировалась кровь, цветок мог навлечь несчастья.

Увядающий букет

Лучше никакого букета, чем "уставший". А женщинам в возрасте такие цветы нельзя дарить категорически - они могут неправильно понять ваш "намек" на увядание.

Искусственные цветы

Такие букеты, хотя и очень красивы и практически вечны, лучше подойдут для похорон. То же касается и засохших цветов - если конечно ваша девушка не собирает гербарии.

Ярко-красные цветы

Этот букет нельзя дарить молодой девушке, если только вы не хотите показать этим жестом, что вы испытываете к ней сильную страсть. Красные цветы - это признание в любви.

Сильно пахнущие цветы

Слишком ароматные цветы могут вызывать головные боли. Кроме того, следует подумать о наличии аллергии у женщины.

Кактусы

Конечно, если ваша женщина - ценитель суккулентов, такой презент ей может понравиться. Но в большинстве случаев кактус является признаком агрессивного отношения к получателю подарка

Желтые цветы

Букет цветов такого цвета символизирует разлуку и расставание. Девушка, получив желтые розы или тюльпаны, может решить, что вы ей изменили или хотите с ней порвать.

Напоследок заметим, что при выборе букета стоит, прежде всего ориентироваться на привычки и пожелания женщины. Ведь подарив "правильный букет" вы дадите понять, что умеете слышать и видеть вашу женщину.

Кроме того можно символически подобрать букет по знаку Зодиака.

Как выбрать цветок по зодиакальному созвездию

Овнам подойдут фиалки,

Тельцам - ландыши,

Близнецам - нарциссы,

Ракам можно дарить любые белые цветы,

Львицам - пионы,

Девам - мать и мачеху,

Весам - розы,

Скорпионам можно преподнести гвоздики,

Стрельцам - нарциссы,

Козероги не откажутся от белых гвоздик,

Водолеи - от фиалок,

Рыбам могут понравиться крокусы.

Ранее мы писали, какие подарки категорически нельзя дарить девушкам в Международный женский день.