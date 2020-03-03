Эти подарки категорически нельзя дарить на 8 марта: приносят несчастья

Подарки на 8 марта (коллаж: РБК-Украина)

Подарки на 8 марта могут навлечь беду

8 марта 2020 уже близко, и многие мужчины в надежде угодить любимым девушкам, женам, мамам, сестрам и дочерям занимаются поиском подарков. Причем иногда выбор презента становится настоящей проблемой. Как не прогадать с подарком к Международному женскому дню, ведь некоторые вещи могут внести разлад в отношения и даже навлечь беду, - в материале Styler.

Биоэнергетики считают, что некоторые подарки могут крайне негативно сказаться на получателе.

Жемчуг

Украшение с жемчугом, безусловно красиво. Но этот камень считается крайне негативным даром, поскольку может принести женщине слезы. Тем не менее иногда можно сделать исключение. К примеру, если камень подходит женщине по знаку Зодиака - жемчуг совместим с Раками. Кроме того, при вручении жемчуга можно дать несколько монет взамен.

Ну а если уж очень понравилось жемчужное украшение, можно дать девушке деньги и пойти с ней в магазин за подарком.

Средства личной гигиены

Хотя к 8 марта магазины и заполоняют всевозможные наборы с гелями для душа, эксперты настоятельно рекомендуют воздержаться от подобного презента. После такого, казалось бы, полезного подарка, в лучшем случае вы на некоторое время прекратите общаться, поссоритесь. В худшем случае человек исчезнет из вашей жизни.

Нижнее белье

Некоторые специалисты считают, что мужчина таким подарком как бы провоцирует женщину уйти к другому. При этом на людей, состоящих в браке, этот запрет не распространяется.

Девушке, которая получает белье в подарок, также следует быть осторожной, так как на него очень легко навести порчу. Этот интимный подарок нужно принимать только из рук надежного человека.

Расческа

Расческа считается плохим подарком. Некогда их специально дарили недругам, чтобы рассорить их с близкими, любимыми, друзьями. А расческу с тонкими зубчиками используют для наведения порчи.

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