UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Цветы на асфальте: в Крыжополе люди садят ирисы в выбоины на дороге

Автор: Светлана Мащенко

В Крыжополе Винницкой области людей настолько достало качество дорог, что они начали садить цветы прямо в выбоинах. Местные жители таким образом решили привлечь внимание местных властей к состоянию асфальта.

Фото появилось в Facebook Крижопіль LIFE.

Так, на одной из дорог города в выбоине появился шикарный куст сиреневых ирисов. Водители бережно объезжали растение, которое росло в яме на асфальте.

Интересно, что уже через сутки после появления фото и видео в сети коммунальщики яму залатали. Что стало с кустом ирисов, не сообщается.

Фото: Ирисы на асфальте в Крыжополе (facebook.com/Крижопіль LIFE)

Отметим, что буквально в марте местные власти отчитались о проведенном ямочном ремонте на этом участке дороги, что ведет со стороны Винницы в Крыжополь.

Пользователи сети выражают свое недоумение в комментариях к публикации:

  • Це квіти за дуже гарне виконання своїх обовьязків перед виборцями голові ОТГ.
  • А мені сподобалась сама ідея "квіти в ямці". Але в деяких місцях потрібно садити магнолію ато навіть і дуб, щоб бачити куди об'їхати.
  • По всій дорозі до Городківки потрібно клумби висадити, їхати все одно неможливо.
  • Справа не тільки в поганих дорогах справа в відношенні нашого керівництва до людей.

Ранее мы писали, что киевские дорожники стали героями социальных сетей, насыпав асфальт не туда.

Также сообщалось, что в Николаеве кот справил нужду в свежеуложенный асфальт после ямочного ремонта дорожного покрытия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины дороги