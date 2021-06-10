Цветы на асфальте: в Крыжополе люди садят ирисы в выбоины на дороге

Так, на одной из дорог города в выбоине появился шикарный куст сиреневых ирисов. Водители бережно объезжали растение, которое росло в яме на асфальте.

Интересно, что уже через сутки после появления фото и видео в сети коммунальщики яму залатали. Что стало с кустом ирисов, не сообщается.

Фото: Ирисы на асфальте в Крыжополе (facebook.com/Крижопіль LIFE)

Отметим, что буквально в марте местные власти отчитались о проведенном ямочном ремонте на этом участке дороги, что ведет со стороны Винницы в Крыжополь.

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