Квіти на асфальті: у Крижополі люди садять іриси у вибоїни на дорозі

У Крижополі Вінницької області людей настільки дістала якість доріг, що вони почали садити квіти прямо у вибоїнах. Місцеві жителі таким чином вирішили привернути увагу місцевої влади до стану асфальту.
Фото з'явилося в Facebook Крижопіль LIFE.
Так, на одній з доріг міста у вибоїні з'явився шикарний кущ бузкових ірисів. Водії дбайливо об'їжджали рослину, яка росла в ямі на асфальті.
Цікаво, що вже через добу після появи фото і відео в мережі комунальники яму залатали. Що стало з кущем ірисів, не повідомляється.
Фото: Іриси на асфальті в Крижополі (facebook.com/Крижопіль LIFE)
Зазначимо, що буквально в березні місцева влада відзвітувала про проведений ямковий ремонт на цій ділянці дороги, що веде з боку Вінниці в Крижопіль.
Користувачі мережі висловлюють своє здивування в коментарях до публікації:
Раніше ми писали, що київські дорожники стали героями соціальних мереж, насипавши асфальт не туди.
Також повідомлялося, що в Миколаєві кіт справив нужду в свіжоукладений асфальт після ямкового ремонту дорожнього покриття.