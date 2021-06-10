Квіти на асфальті: у Крижополі люди садять іриси у вибоїни на дорозі

У Крижополі Вінницької області людей настільки дістала якість доріг, що вони почали садити квіти прямо у вибоїнах. Місцеві жителі таким чином вирішили привернути увагу місцевої влади до стану асфальту.

Так, на одній з доріг міста у вибоїні з'явився шикарний кущ бузкових ірисів. Водії дбайливо об'їжджали рослину, яка росла в ямі на асфальті.

Цікаво, що вже через добу після появи фото і відео в мережі комунальники яму залатали. Що стало з кущем ірисів, не повідомляється.

Фото: Іриси на асфальті в Крижополі (facebook.com/Крижопіль LIFE)

Зазначимо, що буквально в березні місцева влада відзвітувала про проведений ямковий ремонт на цій ділянці дороги, що веде з боку Вінниці в Крижопіль.

Користувачі мережі висловлюють своє здивування в коментарях до публікації: