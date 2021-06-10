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Квіти на асфальті: у Крижополі люди садять іриси у вибоїни на дорозі

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Крижопіль, Четвер 10 червня 2021 09:45
Квіти на асфальті: у Крижополі люди садять іриси у вибоїни на дорозі Колаж РБК-Україна: у Крижополі люди садять квіти у вибоїни на дорозі
Автор: Світлана Мащенко

У Крижополі Вінницької області людей настільки дістала якість доріг, що вони почали садити квіти прямо у вибоїнах. Місцеві жителі таким чином вирішили привернути увагу місцевої влади до стану асфальту.

Фото з'явилося в Facebook Крижопіль LIFE.

Так, на одній з доріг міста у вибоїні з'явився шикарний кущ бузкових ірисів. Водії дбайливо об'їжджали рослину, яка росла в ямі на асфальті.

Цікаво, що вже через добу після появи фото і відео в мережі комунальники яму залатали. Що стало з кущем ірисів, не повідомляється.

Квіти на асфальті: у Крижополі люди садять іриси у вибоїни на дорозі

Фото: Іриси на асфальті в Крижополі (facebook.com/Крижопіль LIFE)

Зазначимо, що буквально в березні місцева влада відзвітувала про проведений ямковий ремонт на цій ділянці дороги, що веде з боку Вінниці в Крижопіль.

Користувачі мережі висловлюють своє здивування в коментарях до публікації:

  • Це квіти за дуже гарне виконання своїх обов'язків перед виборцями голові ОТГ.
  • А мені сподобалась сама ідея "квіти в ямці". Але в деяких місцях потрібно садити магнолію ато навіть і дуб, щоб побачити куди об'їхати.
  • По всій дорозі до Городківки потрібно клумби висадити, їхати все одне неможливо.
  • Справа не тільки в поганих дорогах праворуч у відношенні нашого керівництва до людей.

Раніше ми писали, що київські дорожники стали героями соціальних мереж, насипавши асфальт не туди.

Також повідомлялося, що в Миколаєві кіт справив нужду в свіжоукладений асфальт після ямкового ремонту дорожнього покриття.

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