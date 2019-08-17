Цветет и быстро мелеет: Днепр сильно загрязнен химикатами

Днепр очень быстро мелеет и сильно загрязнен химикатами (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Главная река Украины стремительно мелеет

В Киеве экологи бьют тревогу из-за состояния Днепра. Дело в том, что река стремительно мелеет, цветет и загрязняется химикатами. В настоящее время эксперты насчитали 56 отмелей на Днепре. Об этом говорится в сюжете ТСН.

На станции лодок, которая находится возле моста Патона воды почти не видно из-за водорослей. Чтобы продемонстрировать проблему более наглядно, экологи и активисты устроили пресс-конференцию прямо посреди реки на одной из отмелей.

Днепр очень быстро мелеет и сильно загрязнен химикатами (видео: YouTube/ТСН)

Глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков отметил, что Днепр не может себя очистить из-за того, что реку перегородили дамбами и она потеряла течение. При этом Днепр сильно загрязнен из-за того, что в столице насчитывается около двух тысяч моек и из них вода с химикатами стекает в Днепр. При этом фосфаты являются удобрением для водорослей.

Экологи ожидают, что таких отмелей с каждым годом будет становиться все больше. Из-за загрязнения воды в реке становится все больше растений, которые цветут.

К примеру, рядом от памятника основателям Киева тоже отмель. При этом вдоль берега растет камыш, хотя еще три года назад здесь была река.

О проблемах в Киеве знают в КП "Плесо", но говорят, что они не могут ничего решить потому что не уполномочены. Днепром занимается Государственное водное агентство.

Напомним, что Норвегия выявила радиационное загрязнение на границе с Россией.

Ранее сообщалось о том, что оккупанты довели Донецк до экологической катастрофы.